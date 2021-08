Top 5 South Gossips of the Week: जल्दी बनेगी Prabhas और Ram Charan की जोड़ी तो Janhvi Kapoor ने दिखाया Mahesh Babu को ठेंगा Top 5 South Gossips of the Week: साउथ फिल्म स्टार प्रभास (Prabhas) और राम चरण (Ram Charan) से लेकर महेश बाबू (Mahesh Babu) और जाह्ववी कपूर (Janhvi Kapoor) को लेकर साउथ सिने इंडस्ट्री में इन सितारों ने बटोरी सुर्खियां।