South Gossips of the Week: एक्टिंग से ब्रेक लेंगे प्रभास? 'पुष्पा 2' के सेट से लीक हुई अल्लू अर्जुन की फोटो Top 5 South Gossips of the Week: बीते हफ्ते साउथ सिनेमा की 5 बड़ी खबरें सोशल मीडिया पर छाई रहीं। बीते दिनों जहां टॉलीवुड सुपरस्टार प्रभास को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। तो वहीं, अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मूवी पुष्पा 2 से लीक हुई उनकी फोटो ने काफी तहलका मचाया।