Top 5 South Gossips of the Week: Salman Khan करेंगे टॉलीवुड डेब्यू? तो Nayanthara ने कंफर्म की इंगेजमेंट न्यूज !! Top 5 South Gossips of the Week: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) साउथ फिल्मों में कदम रखने की तैयारी में हैं तो वहीं, नयनतारा (Nayanthara) ने कंफर्म कर दी सगाई की खबरें।