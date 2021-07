TOP 5 South Gossips of the Week: Vijay Deverakonda संग बनेगी Katrina Kaif की जोड़ी, SS Rajamouli ने दिया बड़ा सरप्राइज TOP 5 South Gossips of the Week: विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) के साथ बनेगी कटरीना कैफ (Katrina Kaif) की जोड़ी, तो बाहुबली निर्देशक एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की फिल्म आरआरआर ने इंटरनेट हिलाया। यहां देखिए बीते हफ्ते वायरल हुईं साउथ सिनेमा की 5 बड़ी खबरें।