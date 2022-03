Top 5 South Gossips of the Week: साउथ सिनेमा में बीते हफ्ते काफी कुछ हुआ। बीते हफ्ते तमिल और तेलुगु सिनेमा में वलिमै (Valimai) और भीमला नायक (Bheemla Nayak) जैसी बड़ी फिल्में रिलीज हुईं। इन फिल्मों को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई करती दिखीं। इधर, बीते हफ्ते कन्नड़ सिनेमा की ब्लॉकबस्टर पैन इंडिया फिल्म केजीएफ के दूसरे भाग (KGF 2) के ट्रेलर रिलीज होने की तारीख सामने आ गई। जबकि सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) ने निर्देशक एसएस राजामौली (SS Rajamouli) संग बाहुबली 3 (Baahubali 3) का इशारा देकर खलबली मचा दी। यहां देखें साउथ सिनेमा की 5 बड़ी खबरें। Also Read - Radhe Shyam FIRST Review Out: रिलीज से पहले इस शख्स ने देख ली प्रभास-पूजा हेगड़े की फिल्म, देखें फर्स्ट रिव्यू

बीते हफ्ते सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म केजीएफ 2 की रिलीज डेट सामने आ गई। सुपरस्टार यश की इस एक्शन ड्रामा फिल्म के दूसरे पार्ट का धमाकेदार ट्रेलर निर्माता इसी महीने 27 मार्च के दिन रिलीज करेंगे। इस खबर से सोशल मीडिया पर खासा बज बना रहा।

साउथ सुपरस्टार प्रभास ने अपनी अपकमिंग फिल्म राधे श्याम के प्रमोशनल इवेंट के दौरान एक बड़ा खुलासा किया। सुपरस्टार प्रभास ने इशारा दिया है कि निर्देशक एसएस राजामौली के साथ वो जल्दी ही हाथ मिलाने वाले हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इशारा दिया कि बाहुबली 3 के साथ ये जोड़ी फिर लौट सकती है।

इधर, टॉलीवुड स्टार अल्लू अर्जुन इन दिनों अपनी फिल्म पुष्पा 2 में बिजी हैं। खबर है कि इसी वजह से उनकी अगली फिल्म आइकन हाथ से निकल गई है। रिपोर्ट्स की मानें तो पुष्पा 2 की वजह से होती देरी के चलते मेकर्स ने आइकन के लिए नए लीड स्टार की तलाश शुरू कर दी है। जिसके लिए एक्टर राम पोथिनेनी से संपर्क किया गया है।

शादी की खबरों पर बिफरीं Rashmika Mandanna

बीते हफ्ते विजय देवरकोंडा संग वायरल हुईं शादी की खबरों पर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने चुप्पी तोड़ दी। एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में इन खबरों पर रिएक्ट करते हुए इन खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि वो जब भी शादी करेंगी इसका ऐलान कर देंगी। फिलहाल वो शादी के लिए तैयार नहीं है।

Valimai-Bheemla Nayak ने कूटे करोड़ों

बीते हफ्ते सिल्वर स्क्रीन पर पहुंची अजित कुमार की वलिमै और पवन कल्याण-राणा दग्गुबाती स्टारर फिल्म भीमला नायक ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। दोनों ही फिल्में धांसू कमाई करते हुए 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो चुकी हैं। वलिमै वर्ल्डवाइड स्तर पर करीब 200 करोड़ रुपये कमाने वाली है। तो वहीं, भीमला नायक भी वर्ल्डवाइड स्तर पर 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है।