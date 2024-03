Top 5 South Gossips Today: साउथ सिनेमाई दुनिया में आज कई सितारों को लेकर हलचल रही। आज जहां तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू ने निर्देशक एसएस राजामौली की अपकमिंग मूवी से जुड़ा एक इशारा दिया। तो वहीं, सुपरस्टार प्रभास के साथ अदाकारा दिशा पाटनी की फोटो खूब वायरल हुई। वहीं, शादी में खटपट की खबरों पर अदाकारा नयनतारा ने रिएक्ट किया है। यही नहीं, कॉलीवुड सुपरस्टार अजित कुमार से जुड़ी एक खबर ने भी फैंस को परेशान किया। यहां पढ़ें दिन भर वायरल हुईं साउथ सिनेमाई सितारों से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। Also Read - South Gossips of the Week: लीक हुई 'कल्कि 2898 एडी' की कहानी, रश्मिका मंदाना ने यूं कंफर्म की डेटिंग न्यूज?

शादी में अनबन की खबरों के बीच नयनतारा का क्रिप्टिट पोस्ट

महेश बाबू के लेटेस्ट फोटोशूट ने दिया एसएसएमबी 29 का हिंट

टॉलीवुड सुपरस्टार महेश बाबू ने हाल ही में एक लेटेस्ट तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की। जिसमें उनका लुक पहले से कहीं अलग नजर आया। फिल्म स्टार की ये तस्वीरें देख लोग उनके इस लुक को निर्देशक एसएस राजामौली की मूवी एसएसएमबी 29 से जोड़कर देख रहे हैं। सामने आए इस लुक में महेश बाबू के लॉन्ग हेयरस्टाइल में दिखे।

View this post on Instagram A post shared by Mahesh Babu (@urstrulymahesh)

प्रभास संग वायरल हुई दिशा पाटनी की लेटेस्ट फोटो

सुपरस्टार प्रभास और दिशा पाटनी की कुछ तस्वीरें आज इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हुईं। ये तस्वीरें इन दोनों सितारों की अपकमिंग मूवी कल्कि 2898 एडी के सेट से शेयर की गई हैं। जहां दोनों सितारे विदेश की खूबसूरत लोकेशन पर ठंडे मौसम में शूट करते दिखे।

View this post on Instagram A post shared by Kalki 2898 - AD (@kalki2898ad)

सामंथा रुथ प्रभु के फोटोशूट ने खींचा ध्यान

टॉलीवुड एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने हाल ही में अपना एक लेटेस्ट फोटोशूट करवाया है। जिसमें अदाकारा काफी बोल्ड और फंकी लुक में नजर आईं। अदाकारा की ये तस्वीरें इंस्टाग्राम पर आते ही छा गईं।

View this post on Instagram A post shared by Samantha (@samantharuthprabhuoffl)

अस्पताल में भर्ती हुए कॉलीवुड स्टार अजित कुमार

कॉलीवुड सुपरस्टार अजित कुमार हाल ही में अपनी अपकमिंग मूवी विद्या मूर्ची की शूटिंग में बिजी हैं। इस मूवी की शूटिंग के लिए फिल्म स्टार अपने परिवार के साथ अजेरबाइजान गए हुए हैं। जहां शूटिंग के बीच फिल्म स्टार अस्पताल में भर्ती हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक फिल्म स्टार अपनी मूवी की शूटिंग के सेकेंड शिड्यूल के बीच ही वहां के एक अस्पतला में फुल बॉडी चेकअप के लिए भर्ती हुए हैं। जहां एक दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद एक्टर ने फुल बॉडी का चेकअप करवाया है। इस खबर ने कॉलीवुड स्टार के फैंस के बीच आज खलबली मचा दी थी।