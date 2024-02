Top 5 South Gossips Today: साउथ सिनेमाई दुनिया में आज दिन भर इन 5 बड़ी खबरों ने फैंस का ध्यान खींचा। आज जहां तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू ने अदाकारा आलिया भट्ट की हालिया रिलीज वेब सीरीज पोचर की जमकर तारीफ की। तो वहीं, तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने शादी के 43 साल पूरे किए। यही नहीं, आज रकुल प्रीत सिंह की हल्दी तस्वीरों ने फैंस का खूब ध्यान खींचा। अदाकारा की शादी की ये तस्वीरें जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुईं। इधर, अदाकारा रश्मिका मंदाना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यंग फैंस को एग्जाम से पहले खुश कर दिया। यहां पढ़ें साउथ सिनेमाई दुनिया की 5 बड़ी खबरें। Also Read - रश्मिका मंदाना ने इशारों-इशारों में दिया विजय देवरकोंडा से शादी का इशारा? फैन की पोस्ट ने मचाई खलबली

तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू ने हाल ही में अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुई आलिया भट्ट की वेब सीरीज पोचर देख डाली। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर इसकी खूब तारीफ की। महेश बाबू ने लिखा, 'कोई ऐसा कैसे कर सकता है। क्या उनके हाथ नहीं कांपते? #PoacherOnPrime देखने के बाद इस तरह के सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। ये मार्मिक कहानीहमें इन सौम्य दिग्गजों की रक्षा करने के लिए कहती है।' Also Read - रश्मिका मंदाना ने प्रोड्यूसर्स की पाबंदी के बावजूद कर दी गुस्ताखी, तस्वीरें शेयर कर दी नई मूवी की जानकारी

इधर, साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने आज सोशल मीडिया हैंडल पर एक ट्वीट कर परीक्षा देने वाले फैंस को एग्जाम से पहले विश किया है। अदाकारा ने लिखा, 'सभी लोग जो एग्जाम दे रहे हैं। उन्हें बधाई। आप सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ो। आपको सभी पॉजिटिव एनर्जी भेज रही हूं।' एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में रश्मिका के इस ट्वीट ने फैंस का दिल जीत लिया। Also Read - रश्मिका मंदाना ने आखिर कैसे दी मौत को मात? खुद बताया किस्सा

To all those having exams going on.. all the bestest! ?? do wellllll.. sending you all positive energy and big hugs ?

कॉलीवुड सुपरस्टार रजनीकांत की शादी को हाल ही में 43 साल पूरे हुए हैं। सुपरस्टार की शादी के 43 साल पूरे होने पर उनकी बेटी सौंदर्या रजनीकांत ने अपने मम्मी-पापा को एक बेहद प्यारी तस्वीर के साथ विश किया। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई रही।

43 years of togetherness ?❤️?❤️?my darling amma & appa !!!! .. always standing by each other rock solid ????? amma cherishes and makes appa wear the chain and rings they exchanged 43 years ago, every year ??❤️ !!!!! Love you both too much and more ?❤️?#CoupleGoals pic.twitter.com/NyLEtZcovI

— soundarya rajnikanth (@soundaryaarajni) February 27, 2024