Top 5 South Gossips Today: साउथ सिनेमाई दुनिया में आज दिन भर कई खबरों को लेकर हलचल रही। आज जहां तमिल सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) की मूवी जेलर (Jailer) ने बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर धमाकेदार कमाई कर खूब सुर्खियां बटोरीं। तो वहीं, महेश बाबू (Mahesh Babu) के फैंस के लिए आज एक बुरी खबर सामने आई। फिल्म स्टार महेश बाबू का परिवार आज गम में है। जिसकी जानकारी उनकी पत्नी नम्रता शिरोडकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। वहीं, तेलुगु स्टार रवि तेजा (Ravi Teja) की अपकमिंग मूवी टाइगर नागेश्वर राव का धांसू हिंदी टीजर जारी हो गया। यहां पढ़ें आज दिन भर चर्चा में रहीं साउथ सितारों की 5 बड़ी खबरें।

कॉलीवुड सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई में बिजी है। इस फिल्म ने रिलीज के 7वें दिन 450 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली।

इधर, तेलुगु स्टार महेश बाबू की पत्नी नम्रता शिरोडकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि उनके पेट डॉग प्लूटो का आज निधन हो गया। महेश बाबू और उनका परिवार अपने पेट डॉग के काफी करीब थी। जिसके जाने से उनके परिवार में फिलहाल गम का माहौल है।

तेलुगु स्टार रवि तेजा की अपकमिंग पैन इंडिया रिलीज मूवी टाइगर नागेश्वर राव का आज धांसू हिंदी टीजर जारी हो गया। जो एक्शन से भरपूर है। सामने आए फिल्म के टीजर में रवि तेजा बेहद खतरनाक नजर आए। साथ ही मूवी के एक्शन सीन्स फैंस का दिल जीत ले गए।

RAVI TEJA’S FIRST PAN-INDIA FILM: ‘TIGER NAGESWARA RAO’ *HINDI* TEASER IS HERE… Team #TigerNageswaraRao - #RaviTeja’s first PAN-#India film - unveils the #Hindi teaser.

Directed by #Vamsee… #AbhishekAgarwal - producer of #TheKashmirFiles - is producing #TigerNageswaraRao…… pic.twitter.com/d94Bw5aD2a

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 17, 2023