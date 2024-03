Top 5 South Gossips Today: साउथ सिनेमाई दुनिया में आज कई खबरों को लेकर बज बना रहा। आज जहां तेलुगु फिल्म निर्देशक सूर्या कुमार के निधन की जानकारी सामने आई हैं। तो वहीं, मलयालम सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन ने एक इवेंट के दौरान सुपरस्टार प्रभास स्टारर निर्देशक प्रशांत नील की अपकमिंग मूवी सालार 2 को लेकर बड़ी जानकारी दी। वहीं, मेगा स्टार चिरंजीवी ने आज तेलुगु डिजिटल मीडिया फेडरेशन को लॉन्च किया। यहां पढ़ें आज वायरल हुईं साउथ सिनेमाई दुनिया की 5 बड़ी खबरें। Also Read - South Gossips Today: हिंदी में कहां देखें प्रभास की 'सालार', एसएस राजामौली ने चुना महेश बाबू की मूवी का नाम

तेलुगु फिल्म निर्देशक और एक्स बिग बॉस तेलुगु कंटेस्टेंट रह चुके सूर्या कुमार का निधन हो गया है। धाना 51 और सत्यम जैसी पॉपुलर फिल्मों के निर्देशक सूर्या कुमार ने अंतिम सांस 11 मार्च को चेन्नई में ली। खबर है कि वो लंबे वक्त से जॉन्डिस से जूझ रहे थे। जिसके बाद उनका चेन्नई के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। निर्देशक सूर्या कुमार के निधन की जानकारी निर्माता कंपनी आदित्य म्यूजिक ने एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में एक पोस्ट शेयर करके दी।

We are deeply saddened by the sudden demise of the actor and director #SuryaKiran garu. Our heartfelt condolences go out to his friends and family. #RIPSuryaKiran pic.twitter.com/QeAogcmy3v

— Aditya Music (@adityamusic) March 11, 2024