Toxic की सक्सेस के लिए Nayanthara ने मुंडवाया सिर? वायरल हुई एक्ट्रेस की गंजी तस्वीर, हकीकत जान लगेगा झटका!

Nayanthara Bald Pictures Viral: सिनेमा के गलियारों में गॉसिप और अफवाहें कब आग की तरह फैल जाएं, यह कोई नहीं जानता. इन दिनों साउथ की 'लेडी सुपरस्टार' नयनतारा (Nayanthara) को लेकर भी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा ही तूफान मचा हुआ है, जिसे देख उनके चाहने वाले एक पल के लिए सन्न रह गए. दरअसल, इंटरनेट पर नयनतारा की कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल (Nayanthara Viral Photos) हो रही हैं जिनमें वह पूरी तरह गंजी नजर आ रही हैं. देखते ही देखते यह चर्चा तेज हो गई कि क्या उन्होंने अपनी अपकमिंग मच-अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' (Toxic) की सक्सेस या किसी खास किरदार के लिए अपना सिर मुंडवा लिया है? हालांकि, इस लुक के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है, जिसे जानकर फैंस को झटका जरूर लगेगा.
दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @saba9361 नाम के यूजर ने अपने अकाउंट पर नयनतारा की गंजे लुक में फोटोज शेयर की हैं, जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस एक मंदिर के बाहर दर्शन के लिए ट्रेडिशनल लुक में लाइन में लगी नजर आ रही हैं और वो पूरी तरह से गंजी हैं और उनके सिर पर हल्दी का लेप लगा हुआ है. जैसे ही ये पिक्चर्स सामने आई वैसे ही इसने सबका ध्यान खींच लिया है और नेटिजन्स यह सोचने लगे हैं कि क्या उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म 'टॉक्सिक' (Toxic) की रिलीज से पहले अपना सिर मुंडवा लिया है? हालांकि, कुछ समझदार यूजर्स ने यह साफ कर दिया है कि ये तस्वीरें AI जनरेटेड हैं, जिससे साफ हो गया कि एक्ट्रेस ने अपना सिर नहीं मुंडवाया है और वायरल हो रही ये तस्वीरें फेक हैं.
इंटरनेट पर वायरल हो रही नयनतारा (Nayanthara Photo) की गंजे लुक वाली तस्वीरों पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'हाहा, अच्छी कोशिश थी लेकिन अगली बार कृपया AI का वॉटरमार्क हटा दें.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'सच में? मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा करेंगी.' तीसरे ने कहा, 'हिरोइनें किसी भी चीज के लिए अपना सिर नहीं शेव करवाएंगी!! पक्के तौर पर यह AI है...' ऐसे ही तमाम कमेंट्स इस पोस्ट पर देखने को मिल रहे हैं.
Nayanthara?? pic.twitter.com/AuJUurZLrt
— sabas csk (@saba9361) August 16, 2026
आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जो AI-generated तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वे असल में इस साल अप्रैल में नयनतारा के तिरुपति दौरे की हैं. उन्होंने अपने पति विग्नेश शिवन के साथ इस मंदिर के दर्शन किए थे.
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नयनतारा (Nayanthara Movies) अगली बार फिल्म 'टॉक्सिक' में नजर आएंगी, जिसमें यश, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी और रुक्मणी वसंत भी अहम भूमिकाओं में हैं. गीतू मोहनदास के निर्देशन में बन रही यह फिल्म 26 अगस्त 2026 को रिलीज होने वाली है. हालांकि यह मूल रूप से एक कन्नड़ फिल्म है, लेकिन इसे तमिल और हिंदी समेत कई अन्य भाषाओं में भी डब करके रिलीज किया जाएगा. इसके अलावा एक्ट्रेस 'हाय' (Hi), 'मूकुथी अम्मन 2' (Mookuthi Amman 2), 'मन्नानगट्टी सिंस 1960' (Mannangatti Since 1960), 'डियर स्टूडेंट्स' (Dear Students), 'रक्कयी' (Rakkayie) और 'SVC63' जैसी फिल्मों में भी नजर आएंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…