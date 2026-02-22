यश की Toxic और KGF के म्यूजिक कंपोजर ने 2 बार की थी सुसाइड की कोशिश, बोले- 'मुझे ये जिंदगी...&#...

साउथ एक्टर यश (Yash) की फिल्म 'टॉक्सिक' (Toxic) 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. हाल ही में इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है और इसके बाद लोग इसे देखने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक हो गए हैं. इसी बीच यश की फिल्म 'टॉक्सिक' को म्यूजिक देने वाले कंपोजर रवि बसरूर (Ravi Basrur) ने खुद के बारे में ऐसा खुलासा किया है कि लोग हैरान रह गए हैं. उन्होंने बताया है कि वह 18 साल की उम्र तक दो बार सुसाइड कोशिश कर चुके हैं. रवि बसरूर ने इसके पीछे की वजह भी बताई है.
रवि बसरूर ने हिट मूवीज में दिया म्यूजिक
'टॉक्सिक', 'केजीएफ', 'सिंघम अगेन' जैसी मूवीज का हिस्सा रहे म्यूजिक कंपोजर रवि बसरूर के काम को काफी पसंद किया जाता है. उनके द्वारा बनाया गया जबरदस्त म्यूजिक लोगों को दिल जाता है. फिलहाल, इन दिनों वह अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल, साउथ सिनेमा के पॉपुलर म्यूजिक कंपोजर रवि बसरूर ने हाल ही में तेलुगू फिल्म कल्ट के टीजर लॉन्च में पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने बताया है कि वह दो बार आत्महत्या की कोशिश कर चुके हैं. रवि बसरूर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
At the age of 18, I tried to suicide 2 times with no hope. Then a man named Ravi gave me a keyboard and 35K. I took his name as my first name making it #RaviBasrur
- Ravi Basrur at #Cult Teaser launch.
— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) February 21, 2026
रवि बसरूर ने बदला था नाम
म्यूजिक कंपोजर रवि बसरूर ने कहा, 'मुझे 25 साल का अनुभव है और मैंने हमेशा अच्छे लोगों को अच्छा म्यूजिक देने की कोशिश की है. आज इस सम्मान के साथ उन्होंने मेरी आत्मा की तारीफ की है. उन्होंने म्यूजिक के प्रति मेरे समर्पण को सराहा है. ये सिर्फ देखना नहीं, म्यूजिक कंपोजर्स के लिए प्रति सम्मान हैं.' रवि बसरूर ने आगे कहा, '18 साल की उम्र तक मैंने दो बार सुसाइड करने की कोशिश की थी लेकिन मैं दोनों बार बच गया. मुझे ये जिंदगी बिल्कुल नहीं चाहिए थी. जिस शख्स ने मुझे दूसरी बार बचाया, उसने मेरा म्यूजिक सुना और मेरे लिए कीबोर्ड खरीदा और मुझे 35 हजार रुपये दिए. जिस शख्स ने मेरी जान बचाई उसका नाम रवि था और मैंने अपना नाम बदलकर रवि रख लिया था.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
