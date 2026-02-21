ENG हिन्दी
Toxic के मेकर्स ने प्लान किया जबरदस्त सरप्राइज, 19 मार्च को सिनेमाघरों में खुशी से उछल पड़ेंगे Yash के फैंस?

Toxic New Poster Out: साउथ स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इस फिल्म का नया पोस्टर सामने आते ही इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 21, 2026 4:40 PM IST

Toxic के मेकर्स ने प्लान किया जबरदस्त सरप्राइज, 19 मार्च को सिनेमाघरों में खुशी से उछल पड़ेंगे Yash के फैंस?

साउथ सिनेमा के एक्टर यश (Yash) की मूवी 'टॉक्सिक' (Toxic) जब से अनाउंस हुई तब से चर्चा में बनी हुई है. इस फिल्म का हाल ही में टीजर रिलीज किया गया और फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए. अब तो लोगों को 19 मार्च का इंतजार है जब फिल्म 'टॉक्सिक' सिनेमाघरों में दस्तक देगी. फिल्म के टीजर को देखने के बाद लोग अटकलें लगा रहे थे कि यश का डबल रोल हो सकता है. अब एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फिल्म 'टॉक्सिक' का नया पोस्टर शेयर किया है. इसमें देखा जा सकता है कि यश क्लीन शेव लुक में नजर आ रहे हैं और इससे लोगों को अटकलों को और भी जोर मिला है.

