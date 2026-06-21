Toxic Release Date: यश की फिल्म 'टॉक्सिक' की नई रिलीज डेट आउट, इस दिन सिनेमाघरों में धांसू एंट्री लेगा 'राया'

Toxic New Release Date: साउथ स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इस फिल्म की दो बार रिलीज डेट बदल चुकी है. इस फिल्म की नई रिलीज डेट सामने आई है.

यश की फिल्म की टॉक्सिक की नई रिलीज डेट सामने आई है.,

साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार यश (Yash) की फिल्म 'टॉक्सिक' (Toxic) को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. इस फिल्म की रिलीज डेट दो बार पोस्टपोन हो चुकी है, इसलिए फैंस ज्यादा ही उतावले हो रहे हैं. साल 2026 में ही फिल्म 'टॉक्सिक' पहले मार्च और फिर जून में रिलीज होने वाली थी लेकिन दोनों बार तय तारीख पर ये सिनेमाघरों में नहीं पहुंच पाई. इसके पहले साल 2025 में एक रिलीज डेट सामने आई थी. इस फिल्म के टीजर सामने आने के बाद तो फैंस के सब्र का बांध टूटने लगा था. अब यश ने फादर्स डे के मौके पर अनाउंस किया है कि उनकी फिल्म 'टॉक्सिक' कब सिनेमाघरों में आने वाली है. आइए जानते हैं कि यश की फिल्म को फैंस का बड़े पर्दे पर देख पाएंगे.

फिल्म 'टॉक्सिक' 26 अगस्त को होगी रिलीज

यश की फिल्म 'टॉक्सिक' पहले साल 2025 में 10 अप्रैल को और साल 2026 में 19 मार्च और 4 जून को रिलीज होने वाली थी. इस डेट पर भी फिल्म सिनेमाघरों में नहीं पहुंच पाई. अब यश ने 21 जून को फादर्स डे के मौके पर फिल्म 'टॉक्सिक' की नई रिलीज डेट को अनाउंस किया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फिल्म का पोस्टर शेयर किया है, जिसमें उनके डबल अवतार वाले लुक नजर आ रहे हैं. यश ने इसके साथ ही बताया है कि फिल्म 'टॉक्सिक' 26 अगस्त को रिलीज होगी. एक्टर ने फिल्म की रिलीज डेट बताते हुए लिखा है, 'अपने पिता का सम्मान करो. फिल्म टॉक्सिक 26.8.2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में आएगी.' यश की पोस्ट देखकर फैंस एक्साइटेड हो गए हैं. फिल्म की रिलीज डेट सामने आने के बाद फैंस को 26 अगस्त का बेसब्री से इंतजार है.

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फिल्म 'टॉक्सिक' को होगा इस बात का फायदा

यश ने काफी हिसाब लगाकर फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट तय की है. दरअसल, 26 अगस्त को फिल्म रिलीज करने पर अच्छा फायदा होने वाला है. फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट के आसपास रक्षाबंधन और ओणम समेत कई त्योहार हैं. इस तरह से यश की फिल्म की जबरदस्त कमाई कर सकती है. फिल्म 'टॉक्सिक' में यश के अलावा कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत, अक्षय ओबेरॉय, टोविनो थॉमस जैसे सितारे नजर आएंगे. गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगू और मलयालम में रिलीज किया जाएगा. बताया जा रहा है कि फिल्म 'टॉक्सिक' का बजट 800-850 करोड़ रुपये है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.