फिल्म Toxic की कहानी लीक? यश ने खोला अब तक का सबसे बड़ा राज, बताया दर्शकों को क्यों महसूस होगा असली दर्द

Toxic: 'केजीएफ' स्टार यश की मच अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' लंबे समय से चर्चा में हैं. हालांकि, फिल्म की कहानी क्या होगी इसका खुलासा लीड एक्टर ने खुद ही कर दिया है.

Toxic Movie Update: KGF स्टार यश (Yash) इन दिनों अपनी एक नहीं बल्कि दो-दो मेगा बजट मच अवेटेड फिल्मों को लेकर चर्चा में हैं. पहली 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' (Toxic) और दूसरी नितेश तिवारी (Nitesh Tiwari) की 'रामायण' (Ramayana). ये दोनों ही फिल्में मल्टी स्टारर हैं, जो दर्शकों के बीज लंबे समय से बनी हुई हैं. इसी बीच यश लास वेगास में सिनेमाकॉन 2026 में पहुंचे जहां उन्होंने अपनी दोनों मोस्ट अवेटेड फिल्मों पर खुलकर बात की. सिनेमाकॉन में यश ने 'रामायण' की झलक दिखाई तो वहीं 'टॉक्सिक' की कहानी से पर्दा उठाया और बताया कि, ये कैसी फिल्म होने वाली है और मूवी से जुड़े कई दिलचस्प राज उन्होंने इवेंट में खोले.

'हर सीन होगा अलग'

इवेंट में यश ने 'टॉक्सिक' के बारे में बात करते हुए बताया कि, इसमें दर्शकों को एक्शन के साथ-साथ इमोशन का भी भंडार देखने को मिलेगा. मूवी में एक्शन सिर्फ देखने के लिए नहीं होगा, बल्कि उसे महसूस किया जा सकेगा. दरअसल, यश का मानना है कि, फिल्म का हर एक्शन सीन अनोखा होना चाहिए. उन्होंने कहा, 'एक्शन ऐसा होना चाहिए जिसे आप अंदर से महसूस करें, जिसमें आपको दर्द का अहसास हो. जब आप फिल्म देंखें, तो आपके दिमाग की नसें एक्टिव हो जानी चाहिए. यही वजह है कि हम सबको सिनेमा पसंद है.'

इमोशन्स का दिखेगा डार्क साइड

वहीं केजीएफ स्टार ने आगे फिल्म के इमोशनल सीन्स को लेकर बात करते हुए बताया कि, फिल्म के नाम की तरह ही इसकी कहानी भी गहरी है. यश ने कहा, 'हम फिल्मों में इसलिए जाते हैं क्योंकि हम रियल लाइफ में हर फीलिंग को महसूस नहीं कर सकते. इस फिल्म में हमने इंसानी इमोशन्स के सबसे अधेंरे कोनों और उलझनों को पकड़ने की कोशिश की है.' वहीं यश ने इस दौरान साफ किया कि, यह फिल्म जबरदस्ती आपके ऊपर 'डार्कनेस' नहीं थोपेगी. उन्होंने कहा, 'यह फिल्म बहुत लेयर्ड है. इसमें चीजों को इशारों और इमोशन्स के जरिए गहराई से दिखाया गया है.'

क्या है Toxic की असली कहानी?

वहीं इस दौरान यश ने फिल्म का सबसे बड़ा राज खोलते हुए बताया कि, ऊपर से एक्शन फिल्म दिखने वाली 'टॉक्सिक' असल में एक लव स्टोरी है. उन्होंने कहा, 'गहराई में देखें तो यह एक प्रेम कहानी है. साथ ही, यह बाप-बेटे के बदले की कहानी भी है. इसे बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है.'

क्या है Toxic की रिलीज डेट?

आपको बता दें कि, डायरेक्टर गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी 'टॉक्सिक' की कहानी कन्नड़ स्टार यश ने ही लिखी है और इसके लीड एक्टर भी वो खुद ही हैं. यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया लीड रोल में नजर आएंगी. वहीं अगर बात करें फिल्म की रिलीज डेट की तो, ये 4 जून 2026 को पूरी दुनिया के सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसका फैंस को लंबे समय से ब्रेसब्री से इंतजार है. मालूम हो कि, ये मूवी पहले 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर 2' से क्लैश से बचने के लिए मेकर्स ने इसका रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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