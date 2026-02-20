Toxic Teaser: आंखों में खून और हाथों में... यश ने एक बार फिर दिखाया अपना खूंखार अवतार, दुश्मनों को मार-मारकर सिखाया 'मैनर्स'

Yash Toxic Teaser: साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. इसी बीच फिल्म 'टॉक्सिक' के टीजर ने सोशल मीडिया पर गर्दा काट दिया है.

Yash Toxic Teaser: आने वाला महीना बॉलीवुड के प्रेमियों के लिए बेहद खास होने वाला है. अगले महीने यानी मार्च में एक साथ 2 बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने वाली हैं. यहां हम बात कर रहे हैं रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की इस समय फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) और साउथ स्टार यश (Yash) की फिल्म 'टॉक्सिक' (Toxic) है. इन दोनों फिल्मों को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज्ज बना हुआ है. बीते दिन ही फिल्म टॉक्सिक' का पोस्टर शेयर करके टीजर का ऐलान किया गया था. आज सुबह होते ही मेकर्स ने फिल्म टॉक्सिक' (Toxic) का टीजर रिलीज कर दिया है. फिल्म टॉक्सिक' के टीजर में यश जबरदस्त अंदाज में नजर आ रहे हैं. टीजर में यश के लंबे बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी की वजह से उनको पहचान पाना ही मुश्किल हो रही है. वीडियो में यश की आंख में खून... हाथ में ड्रग्स और हथियार दिख रहे हैं. फिल्म 'टॉक्सिक' के टीजर में यश अपने दुश्मन को मैनर्स का पाठ पढ़ाते नजर आ रहे हैं.

फिल्म 'टॉक्सिक' का टीजर देखकर क्या बोले फैंस

सोशल मीडिया पर रिलीज होते ही फिल्म 'टॉक्सिक' का टीजर वायरल हो गया है. फैंस के फिल्म 'टॉक्सिक' के टीजर में यश को देखकर होश उड़ गए हैं. टीजर पर कमेंट करते हुए एक फैन ने लिखा, मैं तो फिल्म 'टॉक्सिक' को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाला हूं. एक दूसरे यूजर ने लिखा, फिल्म 'टॉक्सिक' और यश के फैंस को एक साथ खड़ा होना होगा. एक और यूजर ने लिखा, टीजर का लास्ट शॉट आउट ऑफ स्लेबस था. यश को बिना दाढ़ी के देखना मजेदार है. इतना ही नहीं यश के फैंस ने तो अभी से फिल्म 'टॉक्सिक' के टीजर को ब्लॉकबस्टर बताना शुरू कर दिया है.

फिल्म 'टॉक्सिक' के जरिए यश ने भी कर रखी है तैयारी

फिल्म टॉक्सिक' के टीजर में एक से बढ़कर एक एक्शन सीन नजर आ रहे हैं. टीजर ने एक बात तो साफ कर दी है कि फिल्म टॉक्सिक' में मारकाट और खूनखराबे की कोई कमी नहीं होने वाली है. यश ने भी धुरंधर 2 को पटखनी देने की अच्छे से तैयारी कर रखी है. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि होली खत्म होते ही रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और यश (Yash) के बीच जंग छिड़ जाएगी. ये जंग देखने में फैंस को मजा आने वाला है. हाल ये है कि इस बार तो ट्रैंड एक्सपर्ट्स भी कंफ्यूज हो गए हैं. ट्रैंड एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने वाली हैं. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए बने रहिए बॉलीवुडलाइफ के साथ...

