Toxic Trailer: इस डेट को रिलीज होगा 'टॉक्सिक' का ट्रेलर, यश के फैंस हुए एक्साइटेड

Toxic Trailer Release Date: साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इस फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है.

यश ने फिल्म टॉक्सिक के ट्रेलर की रिलीज डेट बताई है.

साउथ एक्टर यश (Yash) की फिल्म 'टॉक्सिक' (Toxic) की रिलीज डेट में कई बार बदलाव हुआ. ये फिल्म पहले मार्च और फिर जून में रिलीज होने वाली थी लेकिन ये सिनेमाघरों में नहीं पहुंच पाई. अब फिल्म 'टॉक्सिक' 26 अगस्त को बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है. इस फिल्म में एक्टर के साथ पांच एक्ट्रेस काम करते नजर आएंगी. इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इस बीच यश ने अपनी इस अपकमिंग फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट का अनाउंस कर दिया है. फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट सामने के बाद फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं. आइए जानते हैं कि यश की मच-अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' का ट्रेलर किस डेट को रिलीज किया जाएगा.

फिल्म 'टॉक्सिक' का ट्रेलर 8 अगस्त को होगा रिलीज

सुपरस्टार यश की फिल्मों के लिए फैंस उतावले रहते हैं. उनकी फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं. 26 अगस्त को सिनेमाघरों में आने वाली इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज डेट सामने आ गई है. यश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म 'टॉक्सिक' का पोस्टर शेयर कर ट्रेलर की रिलीज डेट बताई है. फिल्म का ट्रेलर 8 अगस्त यानी अगले शनिवार को रिलीज किया जाएगा. यश ने फिल्म का पोस्टर शेयर कर लिखा है, 'काउंटडाउन शुरू हो गया है. टॉक्सिक का ट्रेलर 8 अगस्त को आएगा. फिल्म 26 अगस्त को वर्ल्डवाइड में रिलीज की जाएगी.' यश के फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट सामने आते ही फैंस अलग लेवल पर एक्साइटेड हो गए हैं और पोस्ट पर जमकर कमेंट कर रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Yash (@thenameisyash)

फिल्म 'टॉक्सिक' में नजर आएंगी ये 5 एक्ट्रेसेस

गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'टॉक्सिक' में यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत नजर आएंगी. इस फिल्म के टीजर और गाने देखने के बाद फैंस को फिल्म को बड़े पर पहुंचने का इंताजर नहीं हो रहा है. बताते चलें कि एक्टर यश के लिए साल 2026 काफी अहम है क्योंकि उनकी फिल्म 'टॉक्सिक' के अलावा फिल्म 'रामायण' भी इसी साल दिवाली पर रिलीज होने वाली है. यश की फिल्म 'रामायण' का भी ट्रेलर रिलीज हो चुका है और काफी पसंद किया जा रहा है. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में वह रावण की भूमिका में नजर आने वाले है. फिल्म रणबीर कपूर भगवान राम तो साई पल्लवी माता सीता के रोल में दिखाई देंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.