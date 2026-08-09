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Toxic Trailer लॉन्च में यश ने किया कुछ ऐसा, फैंस ने बताया 'जोरू का गुलाम'

Toxic Trailer Yash Gets Emotional: साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. इसी बीच यश ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से लोगों ने उनको जोरू का गुलाम बताना शुरू कर दिया है.

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By: Shivani Duksh | Published: August 9, 2026 10:01 AM IST
Toxic Trailer लॉन्च में यश ने किया कुछ ऐसा, फैंस ने बताया 'जोरू का गुलाम'

Toxic Trailer Yash Gets Emotional

Toxic Trailer Yash Gets Emotional: साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार यश ने एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने की तैयारी कर ली है. बीते दिन ही यश (Yash) की अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' (Toxic) का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया. इस दौरान फिल्म टॉक्सिक की पूरी टीम बैंगलैर पहुंची. यहां पर एक ग्रैंड इवेंट में फिल्म 'टॉक्सिक' का ट्रेलर रिलीज किया गया. इस दौरान यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और अक्षय ओबेरॉय जैसे सितारे पहुंचे थे. यहां पर तो यश की पत्नी राधिका पंडित भी नजर आईं. इसी बीच लोगों ने यश को जोरू का गुलाम बताना शुरू कर दिया है. टॉक्सिक के इवेंट में यश ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से लोग उनकी तारीफ करते थक नहीं रहे हैं. दरअसल टॉक्सिक के ट्रेलर लॉन्च के दौरान यश ने मीडिया से बात की. अपने इस बयान में यश अपनी पत्नी को धन्यवाद कहते नजर आए. यश ने कहा, मैं अपनी पत्नी को धन्यवाद कहना चाहता हूं. मेरा दोस्त बनना आसान नहीं है. मेरे करीब रहना आसान नहीं है. आई एक ए वैरी डिफिकल्ट पर्सन... मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत डिमांडिंग थी.

फिल्म 'टॉक्सिक' का ट्रेलर रिलीज होते ही इमोशनल हुए यश

फिल्म 'टॉक्सिक' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान आगे यश ने कहा, मैंने खुद को ये फिल्म करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाला. मैंने सही तरीके से किरदार निभाने की कोशिश की. ये किरदार अब कर के सारे रोल्स से बहुत अलग है. लुक अलग है. इस फिल्म के लिए बहुत समय चाहिए था. इस दौरान मेरी पत्नी ने हर चीज मैनेज की है, वो मेरी वजह से बहुत ट्रेवर कर रही थी. उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है. इतने सपोर्ट के लिए धन्यवाद... मेरी जिंदगी आसान बनाने के लिए शुक्रिया. यहां मैं बस एक ही बात बोल सकता हूं कि चाहे आप किसी रिश्ते में हो या फिर काम कर रहे हों खुद ईमानदार रहें. सब अच्छा होगा.

यश के बयान ने मचाया बवाल

जैसे ही यश की ये वीडियो फैंस के बीच आई, वैसे ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया. लोग दावा कर रहे हैं कि यश जोरू का गुलाम है. इससे पहले फैंस ने यश का ये अंदाज नहीं देखा है. इस इवेंट में यश अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे. पूरा समय यश अपनी पत्नी का हाथ थामे हुए थे. बाद में उन्होंने अपनी पत्नी की तारीफ की. अब यश के इस अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया है.

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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