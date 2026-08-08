Toxic Trailer: धांसू एक्शन, जबरदस्त डायलॉग..., एक और धमाका करने आ रहे हैं यश, 'टॉक्सिक' का ट्रेलर रिलीज

Toxic Trailer Out: साउथ एक्टर यश की मच-अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' अगस्त के लास्ट में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म का ट्रेलर आज यानी 8 अगस्त को रिलीज कर दिया गया है.

यश की फिल्म टॉक्सिक का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है.

साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर यश (Yash) की अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' (Toxic) 26 अगस्त को बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है. एक्टर ने बीते शनिवार को बताया था कि 8 अगस्त को ट्रेलर रिलीज किया जाएगा. आखिरकार ये इंतजार खत्म हो गया है और मेकर्स ने आज फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म 'टॉक्सिक' का ट्रेलर देखने के बाद यश के फैंस सिनेमाघरों में जाने के लिए काफी ज्यादा उतावले हो रहे हैं. फिल्म के ट्रेलर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बार फिर एक्टर सिनेमाघरों में धमाल मचाने वाले हैं.

फिल्म 'टॉक्सिक' का ट्रेलर देख गदगद हुए फैंस

फिल्म 'टॉक्सिक' का ट्रेलर देखकर फैंस गदगद नजर आ रहे हैं. यश का धांसू एक्शन से लेकर जबरस्त डायलॉग तक सबकुछ काफी पसंद किया जा रहा है. इसके साथ ही फिल्म ऐसा थ्रिल है कि आपके होश उड़ जाएंगे. फिल्म 'टॉक्सिक' के ट्रेलर को देखकर पता चल रहा है कि ना सिर्फ यश बल्कि सभी एक्ट्रेस का अलग लेवल का अंदाज देखने को मिलने वाला है. 4.38 मिनट के ट्रेलर ने लोगों को खुश कर दिया है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म 'टॉक्सिक' आपको एंटरटेन करने वाली है. यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का ट्रेलर देखने के बाद फैंस इसको लेकर रिएक्शन दे रहे हैं.

फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट दो बार हुई पोस्टपोन

गौरतलब है कि यश की फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट में कई बार बदलाव हुआ. ये फिल्म पहले मार्च और फिर जून में रिलीज होने वाली थी लेकिन ये सिनेमाघरों में नहीं पहुंच पाई. अब यश फिल्म 'टॉक्सिक' 26 अगस्त को बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है. फिल्म के दो बार पोस्टपोन होने के बाद इसको लेकर जबदस्त क्रेज बना हुआ है. बताते चलें कि पहले ये फिल्म 19 मार्च को रिलीज होने वाली थी और इसी डेट पर रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' रिलीज हुई थी. फिर ये फिल्म 4 जून को सिनमाघरों में आने वाली थी. अब फाइनली यश की फिल्म 'टॉक्सिक' 28 अगस्त को बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है.

फिल्म 'टॉक्सिक' में नजर आएंगे ये सितारे

गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में यश के अलावा कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत, अक्षय ओबेरॉय, संजीदा शेख जैसे सितारे नजर आने वाले हैं. फिल्म 'टॉक्सिक' को हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम भाषाओं में रिलीज किया जाएगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.