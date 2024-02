साउथ के सुपरस्टार यश अपनी अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' रिलीज से पहले खूब चर्चा में आ गई हैं। यश की 'केजीएफ 2' के बाद इस फिल्म से धमाल मचाने की तैयारी कर रहे हैं। इस फिल्म का एक मोशन पोस्टर खूब वायरल हुआ था। यश की पहली धांसू झलक देखने के बाद से फैंस को फिल्म की रिलीज का इंतजार है। फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर एक के बाद एक अपडेट्स सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में खबर आई थी यश की इस फिल्म में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान कैमियो करने वाले हैं। अब इस मुद्दे पर यश ने अपनी राय रखी है। Also Read - शाहरुख खान के हाथ लगी साउथ की बड़ी फिल्म, इस सुपरस्टार संग नजर आएंगे किंग खान!

फिल्म 'टॉक्सिक' रिलीज होने से पहले काफी चर्चा में बनी हुई हैं। अभी हाल ही में फिल्म के लीड एक्टर ने 'टॉक्सिक' से जुड़े कई सवालों का जवाब दिया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में खबर आई थी फिल्म 'टॉक्सिक' में शाहरुख खान का कैमियो होने वाला है। अब इस खबर पर यश ने रिएक्ट किया है। यश से फिल्म 'टॉक्सिक' में शाहरुख खान की कैमियो को लेकर सवाल किया गया। इसपर यश ने कहा कि 'समय के साथ सबको कास्टिंग के बारे में पता चल जाएगा।' इसके बाद यश ने कहा कि 'रूमर्स पर भरोसा नहीं करें, जब तक वो खुद कुछ न बताएं।' यश ने सवाल का एकदम गोलमोल जवाब दिया, जिसके बाद फैंस सोच में पड़ गए हैं कि शाहरुख खान फिल्म में नजर आएंगे या नहीं। Also Read - यश के बर्थडे पर एक्टर का पोस्टर लगाते हुए 3 फैंस की मौत, मृतकों के परिवार से मिले 'टॉक्सिक' स्टार

