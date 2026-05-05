प्रभास की फिल्म 'फौजी' की शूटिंग से पहले सेट पर पसरा मातम, 1 क्रू मेंबर की गई जान तो 5 घायल, ऐसे हुआ हादसा

Prabhas इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'फौजी' की शूटिंग में बिजी हैं, लेकिन इसी टीम के साथ एक दुखद घटना घटी गई है, जिसके बाद फिल्म की शूटिंग अस्थायी रुप में रोक दी गई है.

क्यों रुकी प्रभास की 'फौजी' की शूटिंग?

Prabhas Movie Fauzi Shoot Suspended: साउथ सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'फौजी' (Fauzi) को लेकर चर्चा में हैं, लेकिन इस बीच फिल्म के सेट से बुरी खबर सामने आई है. खबरों के मुताबिक, फिल्म के सेट पर पहुंचने से पहले ही क्रू एक बड़े सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक क्रू मेंबर की मौत हो गई और 5 गंभीर रूप से घायल हैं. वहीं अब प्रभास की फिल्म की शूटिंग पर अस्थायी रुप से रोक लग गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि, ये हादसा कैसे और कहां हुआ.

कैसे हुआ Fauzi की टीम के साथ हादसा?

जानकारी के मुताबिक, यह एक्सीडेंट हैदराबाद के बाहरी इलाके अब्दुल्लापुरमेट के पास हुआ. बताया जा रहा है कि गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर ने का कंट्रोल खो दिया और कार सीधे सीमेंट के डिवाइडर से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस के मुताबिक, यह घटना चौटुप्पल पुलिस स्टेशन के दायरे में आने वाले तुपरानपेट ब्रिज के पास हुई.

हादसे का फिल्म की शूटिंग पर क्या असर पड़ा?

हादसे के तुरंत बाद घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस दुखद घटना के बाद फिल्म के मेकर्स ने सम्मान के तौर पर शूटिंग को कुछ समय के लिए रोक दिया है. प्रोडक्शन टीम फिलहाल पुलिस और प्रशासन की पूरी मदद कर रही है ताकि एक्सीडेंट की सही वजह का पता लगाया जा सके. अभी तक फिल्म की टीम की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है.

प्रभास का वर्कफ्रंट

प्रभास को आखिरी बार फिल्म 'द राजा साब' में देखा गया था, जो इसी साल 9 जनवरी को रिलीज हुई थी. भारी उम्मीदों के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और लोगों ने इसे काफी 'क्रिंज' बताया. अब प्रभास के फैंस को उनकी अगली फिल्म 'स्पिरिट' का इंतजार है, जिसे संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्ट कर रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…