Vijay Thalapathy के मुख्यमंत्री बनने के बाद तृषा का पहला पोस्ट वायरल, फैंस बोले- 'शादी कब है�...

दक्षिण भारतीय सिनेमा के थलापति कहे जाने वाले जोसेफ विजय अब तमिलनाडु के नए CM बन चुके हैं. 10 मई 2026 को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विजय ने मुख्यमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ ली. उनकी पार्टी, तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर विरोधियों को धूल चटाई.
स्टेडियम में आयोजित इस भव्य समारोह में देशभर के बड़े राजनेताओं, फिल्मी हस्तियों और प्रशासनिक अधिकारि इकठ्ठे हुए थे. विजय के माता-पिता, शोभा चंद्रशेखर और एस. ए. चंद्रशेखर, अपने बेटे की इस उपलब्धि पर बेहद भावुक और गर्वित नजर आए. लेकिन इन सबके बीच, कैमरों की नजरें जिस शख्स पर सबसे ज्यादा टिकी रहीं, वह थीं मशहूर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन.
विजय और तृषा की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को हमेशा से पसंद रही है. 'गिल्ली' से लेकर 'लियो' तक, इस जोड़ी ने पर्दे पर आग लगाई है. शपथ ग्रहण समारोह में तृषा काफी पहले पहुंच गई थीं. नीले रंग की साड़ी में वह बेहद शालीन और खूबसूरत लग रही थीं. समारोह के दौरान, जब विजय शपथ ले रहे थे, तब तृषा कई बार भावुक होती दिखीं.
समारोह खत्म होने के बाद तृषा ने सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज शेयर कीं, लेकिन उनके कैप्शन ने इंटरनेट पर सनसनी फैला दी. उन्होंने लिखा “प्यार हमेशा सबसे ज्यादा सुनाई देता है” (Love sounds the loudest). इस एक लाइन ने फैंस के बीच अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है. लोग इसे विजय की जीत और उनके बीच के कथित खास रिश्ते से जोड़कर देख रहे हैं.
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दिलचस्प बात यह है कि 4 मई को, जब तृषा का जन्मदिन था, उसी दिन चुनाव रिजल्ट में विजय की पार्टी ने बढ़त बनाई थी. फैंस ने इसे एक लकी सिग्नल माना था. हालांकि, विजय की निजी जिंदगी भी इस वक्त उतार-चढ़ाव से गुजर रही है. खबरों की मानें तो विजय और उनकी पत्नी संगीता सोरनालिंगम के बीच तलाक की प्रक्रिया चल रही है. विजय के दो बच्चे हैं, बेटा जेसन संजय और बेटी दिव्या साशा.
दूसरी तरफ, तृषा ने बिजनेसमैन वरुण मणियन के साथ अपनी सगाई टूटने के बाद अभी तक शादी नहीं की है और वह अपने करियर पर ध्यान दे रही हैं. वह जल्द ही सूर्या के साथ फिल्म 'करुप्पु' में नजर आने वाली हैं, जो 14 मई को रिलीज होगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.