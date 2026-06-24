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Thalapathy Vijay के बर्थडे को Trisha Krishnan ने बनाया खास, ब्रेकअप की अफवाहें फैलाने वालों को दिया मुंहतोड़ जवाब

Trisha Krishnan celebrates Thalapathy Vijay birthday: हाल ही में खबर आई थी कि तृष्णा कृष्णन और तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय का ब्रेकअप हो गया है. इसी बीच तृष्णा कृष्णन ने बड़े ही खास अंदाज में थलापति विजय को जन्मदिन की बधाई दी है.

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By: Shivani Duksh | Published: June 24, 2026 7:38 AM IST
Thalapathy Vijay के बर्थडे को Trisha Krishnan ने बनाया खास, ब्रेकअप की अफवाहें फैलाने वालों को दिया मुंहतोड़ जवाब

Trisha Krishnan celebrates Thalapathy Vijay birthday: थलापति विजय (Thalapathy Vijay) इन दिनों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं. सीएम बनने के बाद से ही थलपति विजय लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि थलपति विजय और तृषा कृष्णन (Trisha Krishnan) का ब्रेकअप हो गया है. दावा किया गया था कि तृषा कृष्णन ने थलपति विजय को अनफॉलो कर दिया है. इसी बीच तृषा कृष्णन ने अपने फैंस को एक और सदमा दे दिया है. कुछ समय पहले ही तृषा कृष्णन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट के जरिए तृषा कृष्णन ने थलपति विजय को बर्थडे विश किया है. इस तस्वीर में तृषा कृष्णन थलपति विजय को निहारती नजर आ रही हैं. वहीं थलपति विजय अपने केक पर नजर गढ़ाए हुए हैं. तृषा कृष्णन को देखकर साफ पता चल रहा है कि थलपति विजय के आगे उनको कोई नजर नहीं आ रहा है.

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तृषा कृष्णन ने थलपति विजय के लिए लिखी ये बात

आपको बता दें कि बीते दिन ही थलपति विजय ने अपना 52वां जन्मदिन मनाया है. ऐसे में भला तृषा कृष्णन कैसे पीछे रह सकती थीं. अपनी इस तस्वीर को शेयर करते हुए तृषा कृष्णन ने लिखा, उस इंसान को मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बधाई जिसने इस पल को खास बनाया. जैसे ही तृषा कृष्णन और थलपति विजय की ये तस्वीर सामने आई, फैंस के बीच हंगामा मच गया. फैंस को भी समझ आ गया है कि तृषा कृष्णन और थलपति विजय का अब तक कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है.

तृषा कृष्णन और थलपति विजय की होने वाली है शादी

इलेक्शन से ठीक पहले खबर आई थी कि तृषा कृष्णन और थलपति विजय शादी करने वाले हैं. तृषा कृष्णन के रिश्ते पर थलपति विजय की मां ने मुहर लगा दी है. बताया जा रहा था कि तृषा कृष्णन और थलपति विजय इलेक्शन के बाद शादी कर लेंगे. हालांकि अब तक भी तृषा कृष्णन और थलपति विजय ने अब तक भी शादी के बारे में नहीं सोचा है. बीते दिन कहा जाने लगा था तृषा कृष्णन और थलपति विजय अलग हो गए हैं.

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तृषा कृष्णन और थलपति विजय के रिश्ते पर लगी मुहर

अब तक थलपति विजय और तृषा कृष्णन अपने रिश्ते को लेकर चुप्पी साधे हुए थे. हालांकि अब तृषा कृष्णन अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात करनी शुरू कर दी है. तृषा कृष्णन की लेटेस्ट पोस्ट इस बात का सबूत है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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