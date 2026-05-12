थलापति विजय के इवेंट में Trisha Krishnan ने ऐश्वर्या राय का 26 साल पुराना स्टाइल किया कॉपी? एक्ट्रेस का लुक हो रहा वायरल

थलापति विजय के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में तृषा कृष्णन का आइस ब्लू साड़ी लुक वायरल हो रहा है. फैंस इसकी तुलना ऐश्वर्या राय के 26 साल पुराने क्लासिक लुक से कर रहे हैं.

Trisha Krishnan का लुक हो रहा वायरल

तमिलनाडु की राजनीति और सिनेमा के इतिहास में 10 मई 2026 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया, जब चंद्रशेखर जोसेफ विजय (थलापति विजय) ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इस ऐतिहासिक पल के कई दिग्गज शामिल हुए थे, लेकिन महफिल लूट ली जानी-मानी एक्ट्रेस तृषा कृष्णन ने. तृषा जैसे ही समारोह में पहुंचीं, उनके लुक ने इंटरनेट पर आग लगा दी. फैंस को तुरंत साल 2000 की ऐश्वर्या राय की याद आ गई.

एक्ट्रेस के ड्रेस और मेकअप

तृषा कृष्णन ने इस खास मौके के लिए 'पोथिस' ब्रांड की एक बेहद खूबसूरत आइस ब्लू सिल्क साड़ी चुनी थी. इस साड़ी के साथ उन्होंने एक कस्टम-मेड ब्लाउज कैरी किया, जो उनके लुक को क्लासी बना रहा था. लुक को कम्पलीट करने के लिए उन्होंने 'जीआरटी ज्वेलर्स' के हीरे और रूबी से जड़े गहने पहने. बालों में गजरा, आंखों में गहरा काजल और ड्यूई मेकअप के साथ तृषा बिल्कुल किसी राजघराने की राजकुमारी जैसी लग रही थीं. समारोह के दौरान उनकी एक तस्वीर विजय की मां को गले लगाते हुए भी वायरल हुई, जिसने फैंस का दिल जीत लिया.

ऐश्वर्या राय से क्या है कनेक्शन?

जैसे ही तृषा कृष्णन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, नेटिजन्स ने उनकी तुलना ऐश्वर्या राय बच्चन के साल 2000 वाले लुक से कर दी. उस वक्त ऐश्वर्या ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात के दौरान ठीक इसी तरह की लाइट ब्लू साड़ी पहनी थी. ऐश्वर्या का वह लुक, जिसमें गोल्डन थ्रेड वर्क, विंग्ड आइलाइनर और सेंटर-पार्टेड बन था, आज भी फैशन की दुनिया में मिसाल माना जाता है.

सोशल मीडिया पर यूजर्स दोनों एक्ट्रेसेज की तस्वीरों को साइड-बाय-साइड शेयर कर रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि मणिरत्नम की फिल्म 'पोन्नियिन सेल्वन' में ऐश्वर्या (नंदिनी) और तृषा (कुंदवई) ने साथ काम किया था, इसलिए फैंस उन्हें उनके फिल्मी किरदारों के नाम से भी बुला रहे हैं.

कंफ्यूजन और विंटेज वाइब्स

कुछ यूजर्स ने तो तृषा के लुक को ऐश्वर्या की पहली फिल्म 'इरुवर' से भी जोड़ दिया, हालांकि बाद में साफ हुआ कि तृषा का लुक साल 2000 के एक इवेंट से ज्यादा मिलता-जुलता है. कुछ फैंस ने इसे ऐश्वर्या की फिल्म 'कंधुकोंडैन कंधुकोंडैन' से इंस्पायर्ड बताया. वजह जो भी हो, लेकिन तृषा क्लासिक एलिगेंस लुक लग बहुत प्यारा रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.