जब तृषा कृष्णन ने 28 साल बड़े एक्टर संग दिया था रोमांटिक सीन, सोशल मीडिया पर मच गया था हंगामा

Trisha Krishnan Romantic Scene: एक्ट्रेस तृषा कृष्णन ने बीते साल 2025 में एक फिल्म में काम किया था. इस फिल्म में उन्होंने खुद से 28 साल बड़े एक्टर संग रोमांटिक सीन दिया था.

तृषा कृष्णन की ये फिल्म साल 2025 में रिलीज हुई थी,

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन (Trisha Krishnan) 4 मई को अपना 43वां जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर उनके तमाम चाहने बर्थडे विश कर रहे हैं. तृषा कृष्णन अपनी बेहतरीन एक्टिंग के साथ ही खूबसूरती को लेकर फैंस के बीच चर्चा में बनी रहती हैं. फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस की फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं. तृषा कृष्णन की बीते साल 2025 आई एक फिल्म काफी चर्चा में रही थी. दरअसल, उन्होंने इस फिल्म में खुद से 28 साल बड़े एक्टर के साथ रोमांटिक सीन दिए थे. फिल्म से तृषा कृष्णन के ये सीन जैसे सामने आए थे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था. आइए जानते हैं कि तृषा कृष्णन की ये कौन सी फिल्म थी और किस एक्टर संग ये सीन किए थे.

तृषा कृष्णन ने कमल हासन संग दिया था रोमांटिक सीन

साल 2025 में फिल्म 'ठग लाइफ' रिलीज हुई थी. इस फिल्म कमल हासन के साथ तृषा कृष्णन समेत कई सितारों ने भी काम किया था. इस फिल्म के गाने 'शुगर बेबी' में कमल हासन ने खुद से 28 साल छोटी एक्ट्रेस तृषा कृष्णन के साथ रोमांटिक सीन दिया था. इसके बाद ये फिल्म और गाना चर्चा का विषय बना गया था. दोनों सितारों का एज गैप और रोमांटिक सीन लोगों को हजम नहीं हुआ. लोगों ने एक्ट्रेस को ट्रोल किया था. हालांकि, ट्रोलिंग से तृषा कृष्णन को कोई फर्क नहीं पड़ा था और उन्होंने आलोचना करने वालों को करारा जवाब दिया था.

तृषा कृष्णन का 43वां जन्मदिन बन गया खास

तृषा कृष्णन के लिए उनका 43वां बर्थडे काफी खास हो गया है क्योंकि 4 मई को तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं. इन नतीजों में तृषा कृष्णन के कथित प्रेमी थलापति विजय की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सरकार बनाने की तरफ कदम बढ़ाए हैं. एक्ट्रेस थलापति विजय के घर भी गई थीं और उन्हें जीत की बधाई दी है. गौरतलब है कि थलापति विजय और तृषा कृष्णन ने साथ में कई मूवीज में काम किया है और दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था. इसके बाद दोनों के अफेयर की चर्चाएं आने लगीं. थलापति विजय जहां शादीशुदा हैं, वहीं तृषा कृष्णन ने अभी तक शादी नहीं की है. गौरतलब है कि अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय की पत्नी ने शादी के 27 साल बाद कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की है. दोनों ने साल 1999 में शादी की थी और उनके एक बेटा और एक बेटी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.