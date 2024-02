Trisha Krishnan on AV Raju: साउथ फिल्म अदाकारा तृषा कृष्णन एक बार फिर विवादों में आ गई हैं। अदाकारा पर हाल ही में पूर्व एआईडीएमके नेता ने एक अश्लील बयान दिया। जिसके बाद तमिलनाडु फिल्म इंडस्ट्री में बवाल मच गया। अदाकारा तृषा कृष्णन ने भी नेता के इस बयान की घोर निंदा की है। साथ ही अदाकारा ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। अदाकारा ने अपने खिलाफ दिए गए पूर्व एआईडीएमके नेता एवी राजू के इस कमेंट पर ट्वीट कर लिखा, 'ये देखना दुखदायी है कि लोग लगातार कितने निचले स्तर पर गिर जाते हैं सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। बाकी क्या कहूं। जरूरत है कि इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की। इसलिए अब दो भी कहने की जरूरत है मेरी लीगन टीम देखेगी।' एक्ट्रेस का ये बयान आते ही फिल्मी दुनिया में हलचल तेज हो गई। जिसके बाद राजनेता केवी राजू के खिलाफ कई स्टार्स भी खड़े हो चुके हैं। यहां देखें अदाकारा तृषा कृष्णन का बयान। Also Read - नयनतारा से लेकर अंजलि अरोड़ा समेत, इन 10 हसीनाओं के 'MMS कांड' ने हिला डाली थी साउथ-भोजपुरी इंडस्ट्री

It's disgusting to repeatedly see low lives and despicable human beings who will stoop down to any level to gain https://t.co/dcxBo5K7vL assured,necessary and severe action will be taken.Anything that needs to be said and done henceforth will be from my legal department.

— Trish (@trishtrashers) February 20, 2024