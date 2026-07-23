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Thalapathy Vijay की फिल्म 'जन नायगन' देखने पहुंची Trisha Krishnan, एक्ट्रेस को देख बेकाबू हुई भीड़; वीडियो में दिखा बुरा हाल!

Trisha Krishnan Video: एक्ट्रेस तृषा कृष्णन का एक वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें एक्ट्रेस थलापति विजय की फिल्म देखकर जैसे ही बाहर निकली वैसे ही बेकाबू भीड़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 23, 2026 8:57 PM IST
Thalapathy Vijay की फिल्म 'जन नायगन' देखने पहुंची Trisha Krishnan, एक्ट्रेस को देख बेकाबू हुई भीड़; वीडियो में दिखा बुरा हाल!

थिएटर के बाहर तृषा कृष्णन को देख बेकाबू हुई भीड़

Trisha Krishnan Viral Video: साउथ से लेकर बॉलीवुड तक धमाल मचाने वाली एक्ट्रेस तृषा कृष्णन (Trisha Krishnan) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस को बेकाबू भीड़ के बीच में फंसा हुआ देखा जा सकता है. इंटरनेट पर वायरल हो रही इस क्लिप में एक्ट्रेस का हाल बड़ा बुरा देखने को मिल रहा है, एक्ट्रेस के गार्ड्स ने बड़ी मुश्किल से उनको सुरक्षित उनकी कार तक पहुंचाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया (Trisha Krishnan Viral Video) पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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Video में दिखा तृषा कृष्णन का बड़ा बुरा हाल

दरअसल, अभिनेता से नेता बने थलपति विजय (Thalapathy Vijay) की आखिरी फिल्म 'जन नायगन' (Jana Nayagan) आखिरकार लंबे इंतजार के बाद 23 जुलाई 2026, गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई. ऐसे में एक्ट्रेस चेन्नई के एक थिएटर में फिल्म देखने पहुंचीं, लेकिन जब वो थिएटर से बाहर निकलीं, तो फैंस और मीडिया ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया. तृषा अपनी मां उमा कृष्णन के साथ फिल्म देखने पहुंची थीं. जैसे ही वो थिएटर से बाहर आईं, उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस की भारी भीड़ जमा हो गई और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों के बीच होड़ लग गई. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि सुरक्षाकर्मी भीड़ के बीच से तृषा को कैसे बड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकालकर उनकी गाड़ी तक ले जा रहे हैं.

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तृषा को कैसी लगी Jana Nayagan?

हालांकि, एक्ट्रेस ने विजय की फिल्म पर न तो कोई कमेंट किया और न ही रिव्यू दिया है. लेकिन, उनकी मां उमा कृष्णन ने मीडिया से बात की और फिल्म की तारीफ की. उन्होंने कहा, 'बहुत शानदार फिल्म है. हमें इसे देखकर बहुत मज़ा आया.' जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि राजनीति में पूरी तरह कदम रखने से पहले यह विजय की आखिरी फिल्म मानी जा रही है, तो उमा ने मायूसी जताते हुए कहा, 'मुझे बहुत बुरा लग रहा है, हम उन्हें पर्दे पर बहुत मिस करेंगे.'

Jana Nayagan को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है?

आपको बता दें कि, एच. विनोद के डायरेक्शन में बनी पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म 'जन नायगन' में थलापति विजय के साथ ममिता बैजू, पूजा हेगड़े, प्रकाश राज, बॉबी देओल, गौतम वासुदेव मेनन, प्रियमणि और नरेन मुख्य भूमिकाओं में हैं. सेंसर बोर्ड (CBFC) से सर्टिफिकेट मिलने में हुई देरी के कारण यह फिल्म महीनों बाद गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो पाई है और रिलीज के साथ ही इसका क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. हालांकि, मूवी को मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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