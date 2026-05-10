Thalapathy Vijay के मुख्यमंत्री बनने पर Trisha Krishnan ने दिया रिएक्शन, बोलीं- 'मैं बहुत ज्यादा खुश हूं'

Trisha Krishnan Reaction On Thalapathy Vijay Become CM: तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर थलापति विजय ने शपथ ली है. एक्ट्रेस तृषा कृष्णन ने उनके सीएम बनने पर प्रतिक्रिया दी है.

विजय के मुख्यमंत्री बनने पर तृषा ने ये बात कही है.

थलापति विजय (Thalapathy Vijay) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनते ही साउथ इंडस्ट्री के उन सितारों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने एक्टिंग के बाद राजनीति में किस्मत आजमाई और सफल हुए. एनटी रामा राव, एमजी रामचंद्रन, जे जयललिता भी साउथ के राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं. अब थलापति विजय सीएम बने हैं. इसके बाद उनको फैंस के अलावा सेलिब्रिटीज भी बधाई दे रहे हैं. थलापति विजय के शपथ समारोह में पहुंची एक्टेस तृषा कृष्णन (Trisha Krishnan) पर लोगों की निगाहें टिक गईं. थलापति विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद तृषा कृष्णन का रिएक्शन आ गया है. उन्होंने कहा कि वह खुश हैं. आइए जानते हैं कि थलापति विजय के सीएम बनने पर तृषा कृष्णन ने क्या कहा है.

थलापति विजय के सीएम बनने पर खुश हैं तृषा कृष्णन

नेता से राजनेता बने थलापति विजय तमिलनाडु के लोगों के दिलों पर ऐसा छा गए कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया है. उन्होंने 10 मई को तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है और तमाम हस्तियां इस खास पल की गवाह बनीं. थलापति विजय के शपथ समारोह में उनकी कथित गर्लफ्रेंड तृषा कृष्णन भी शामिल हुई थीं. शपथ समारोह में एक्ट्रेस को देखते ही मीडिया के कैमरे उनकी तरफ मुड़ गए. वह पूर कार्यक्रम में चर्चा का विषय बन रहीं. थलापति के सीएम बनने पर तृषा कृष्णन काफी खुश नजर आईं. उन्होंने 'टाइम्स नाऊ' से बात करते हुए कहा, 'बधाई हो. मैं बहुत ज्यादा खुश हूं.' इसके साथ ही तृषा कृष्णन ने थलापति विजय को सपोर्ट करने वाले लोगों को भी बधाई दी और उनका शुक्रिया अदा किया.

थलापति विजय और तृषा कृष्णन का जोड़ा जाता है नाम

बताते चलें कि तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के परिणाम 4 मई को आए थे. इस डेट को तृषा कृष्णन का जन्मदिन होता है. थलापति विजय को चुनाव में मिली जबरदस्त जीत के बाद तृषा कृष्णन ने उनके घर जाकर बधाई दी थी और अब वह शपथ समारोह में पहुंची थी. थलापति विजय और तृषा कृष्णन के अफेयर की खबरें अक्सर आती रहती हैं. लोगों का कहना है कि दोनों शादी कर सकते हैं. हालांकि, ये तो आने वाले समय ही बताएगा. गौरतलब है कि थलापति विजय ने साल 1999 में संगीता सोरनलिंगम से शादी की थी और दोनों के दो बच्चे हैं. साल 2026 में संगीता सोरनलिंगम ने थलापति से विजय से तलाक लेने के लिए कोर्ट में याचिका दी है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.