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तृषा कृष्णन और थलापति विजय के रास्ते हुए अलग? एक्ट्रेस ने ना विश नहीं किया बर्थडे और इंस्टाग्राम पर कर दिया अनफॉलो

Trisha Krishnan Unfollow Thalapathy Vijay: एक्ट्रेस तृष्णा कृष्णन ने तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. इसके बाद से फैंस हैरान हो रहे हैं.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 23, 2026 5:58 PM IST
तृषा कृष्णन और थलापति विजय के रास्ते हुए अलग? एक्ट्रेस ने ना विश नहीं किया बर्थडे और इंस्टाग्राम पर कर दिया अनफॉलो

तृषा कृष्णन और थलापति विजय के ब्रेकअप की खबरों ने जोर पकड़ लिया है.

अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय (Thalapathy Vijay) ने हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है. इसके बाद से उनकी फैमिली और फैंस काफी खुश हैं. वहीं, थलापति विजय की पत्नी ने कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी. इसके अलावा उनके एक्ट्रेस तृषा कृष्णन (Trisha Krishnan) के साथ अफेयर की खबरों ने जोर पकड़ा था. कुल मिलाकर थलापति विजय लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. इसी बीच उनको लेकर आए लेटेस्ट अपडेट ने फैंस को हैरान कर दिया है. दरअसल, तृष्णा कृष्णन ने थलापति विजय को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. लोगों को ये बात उस समय समय नोटिस की जब तृषा कृष्णन ने थलापति विजय को उनके 52वें बर्थडे पर विश नहीं किया.

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थलापति विजय के लिए बहुत खास था ये बर्थडे

तमलिनाडु के सीएम थलापति विजय ने बीती 22 जून को अपना 52वां जन्मदिन मनाया था. इस खास मौके पर उनके तमाम चाहने वाले फैंस ने बर्थडे विश किया. ये जन्मदिन उनके लिए इसलिए भी खास था कि क्योंकि वह सीएम बनने के बाद पहली बार बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे. थलापति विजय के इस जन्मदिन पर एक बात ने लोगों का ध्यान खींचा कि तृषा कृष्णन ने उनके लिए कोई पोस्ट शेयर नहीं किया है. जबकि, एक्ट्रेस पिछले कई साल से उनको बर्थडे विश करती हैं. इसके बाद लोगों ने मन में सवाल आने लगे कि ऐसा क्या हुआ कि तृष्णा कृष्णन ने थलापति विजय को जन्मदिन की बधाई नहीं दी. इसके बाद पता चला कि एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर उनको इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर पता चलता है कि वह 300 लोगों को फॉलो करती हैं, जिनमें थलापति विजय का नाम नहीं है. फैंस इस बात से काफी हैरान हैं. हालांकि, ये क्लियर नहीं हुआ है कि आखिर दोनों के बीच क्या हुआ है.

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थलापति विजय की पत्नी ने कोर्ट में दी थी तलाक की याचिका

बताते चलें कि थलापति विजय और तृषा कृष्णन ने कई मूवीज साथ में की हैं. दोनों के अफेयर की काफी चर्च रहे हैं. थलापति विजय ने साल 1999 ने संगीता सोरनालिंगम से शादी की थी. साल 2026 की फरवरी में थलापति विजय की पत्नी ने कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की है. इससे पता चलता है कि दोनों को बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है. वहीं, इसके बाद से थलापति विजय और तृषा कृष्णन के अफेयर की खबरों ने फिर से जोर पकड़ लिया था. गौरतलब है कि 43 साल की तृषा कृष्णन ने अभी तक शादी नहीं की है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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