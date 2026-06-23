तृषा कृष्णन और थलापति विजय के रास्ते हुए अलग? एक्ट्रेस ने ना विश नहीं किया बर्थडे और इंस्टाग्राम पर कर दिया अनफॉलो

अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय (Thalapathy Vijay) ने हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है. इसके बाद से उनकी फैमिली और फैंस काफी खुश हैं. वहीं, थलापति विजय की पत्नी ने कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी. इसके अलावा उनके एक्ट्रेस तृषा कृष्णन (Trisha Krishnan) के साथ अफेयर की खबरों ने जोर पकड़ा था. कुल मिलाकर थलापति विजय लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. इसी बीच उनको लेकर आए लेटेस्ट अपडेट ने फैंस को हैरान कर दिया है. दरअसल, तृष्णा कृष्णन ने थलापति विजय को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. लोगों को ये बात उस समय समय नोटिस की जब तृषा कृष्णन ने थलापति विजय को उनके 52वें बर्थडे पर विश नहीं किया.
तमलिनाडु के सीएम थलापति विजय ने बीती 22 जून को अपना 52वां जन्मदिन मनाया था. इस खास मौके पर उनके तमाम चाहने वाले फैंस ने बर्थडे विश किया. ये जन्मदिन उनके लिए इसलिए भी खास था कि क्योंकि वह सीएम बनने के बाद पहली बार बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे. थलापति विजय के इस जन्मदिन पर एक बात ने लोगों का ध्यान खींचा कि तृषा कृष्णन ने उनके लिए कोई पोस्ट शेयर नहीं किया है. जबकि, एक्ट्रेस पिछले कई साल से उनको बर्थडे विश करती हैं. इसके बाद लोगों ने मन में सवाल आने लगे कि ऐसा क्या हुआ कि तृष्णा कृष्णन ने थलापति विजय को जन्मदिन की बधाई नहीं दी. इसके बाद पता चला कि एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर उनको इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर पता चलता है कि वह 300 लोगों को फॉलो करती हैं, जिनमें थलापति विजय का नाम नहीं है. फैंस इस बात से काफी हैरान हैं. हालांकि, ये क्लियर नहीं हुआ है कि आखिर दोनों के बीच क्या हुआ है.
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बताते चलें कि थलापति विजय और तृषा कृष्णन ने कई मूवीज साथ में की हैं. दोनों के अफेयर की काफी चर्च रहे हैं. थलापति विजय ने साल 1999 ने संगीता सोरनालिंगम से शादी की थी. साल 2026 की फरवरी में थलापति विजय की पत्नी ने कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की है. इससे पता चलता है कि दोनों को बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है. वहीं, इसके बाद से थलापति विजय और तृषा कृष्णन के अफेयर की खबरों ने फिर से जोर पकड़ लिया था. गौरतलब है कि 43 साल की तृषा कृष्णन ने अभी तक शादी नहीं की है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.