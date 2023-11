Trisha Krishnan slams Leo co-star Mansoor Ali Khan: तमिल फिल्म स्टार तृषा कृष्णन ने अपनी हालिया रिलीज ब्लॉकबस्टर मूवी लियो के को-स्टार मंसूर अली खान पर अपना गुस्सा निकाला है। अदाकारा ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स (पहले ट्विटर) पर एक ट्वीट कर लिखा, 'हाल ही में मेरे संज्ञान में एक वीडियो आया है जिसमें मिस्टर मंसूर अली खान ने मेरे बारे में बेहद वाहियात बातें गंदे तरीके से की हैं। मैं इसकी घोर निंदा करती हूं। मुझे ये बेहद कामुकता से भरा, अनुचित, महिलाओं से घृणा करने वाला, अप्रिय और बेहद घटिया बयान लगा। वो आस पाले रह सकते हैं लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं कि मैंने कभी उनके जैसे घटिया इंसान के साथ स्क्रीन स्पेय शेयर नहीं किया और मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि मेरे पूरे फिल्मी करियर में ऐसा कभी न हो। इनके जैसे लोग इंसानियत के नाम पर धब्बा हैं।' Also Read - Nayanthara समेत सालों तक लिव-इन में रहे ये 12 साउथ स्टार्स, कइयों का हुआ था बुरा ब्रेकअप

A recent video has come to my notice where Mr.Mansoor Ali Khan has spoken about me in a vile and disgusting manner.I strongly condemn this and find it sexist,disrespectful,misogynistic,repulsive and in bad taste.He can keep wishing but I am grateful never to have shared screen… — Trish (@trishtrashers) November 18, 2023

तृषा कृष्णन के इस बयान के बाद एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में तहलका मच गया है। अदाकारा के इस बयान के बाद लियो फिल्म के निर्देशक लोकेश कनगराज भी एक्ट्रेस के समर्थन में उतर आए। फिल्म निर्देशक ने उनके ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिखा, 'मंसूर अली खान के बयान को सुनकर बेहद दुख हुआ और काफी रोष में हूं। ये जानते हुए कि हम सभी एक टीम के तौर पर काम करते हैं। महिलाओं के लिए सम्मान में कमी किसी भी प्रोफेशनल और आर्टिस्ट के साथ बर्दाश्त नहीं हैं। मैं पूरी तरह से इस बर्ताव की निंदा करता हूं।' यही नहीं, अदाकारा की सपोर्ट में तमिल एक्ट्रेस मालविका मोहनन भी उतर आईं। उन्होंने मंसूर अली खान के इस बयान की निंदा करते हुए लिखा, 'ये कई स्तर पर निंदनीय है। ये शर्मनाक है कि ये इंसान किस तरह से महिलाओं को देखता है और उनके बारे में कैसा सोचता है। लेकिन फिर उसमें हिम्मत है अपने विचारों को इस तरह सार्वजनिक स्तर पर बोलना और इस बारे में चिंता न करना कि इसके क्या परिणाम होंगे। अपने ऊपर शर्म करो।' सितारों के ये ट्वीट्स आप यहां देख सकते हैं। Also Read - Leo सक्सेस बैश में नहीं पहुंचे Sanjay Dutt? Thalapathy Vijay ने शेयर कीं अनसीन फोटोज

Disheartened and enraged to hear the misogynistic comments made by Mr.Mansoor Ali Khan, given that we all worked in the same team. Respect for women, fellow artists and professionals should be a non-negotiable in any industry and I absolutely condemn this behaviour. https://t.co/PBlMzsoDZ3 — Lokesh Kanagaraj (@Dir_Lokesh) November 18, 2023

This is disgusting on so many levels.

It’s shameful enough that this is how this man views women & thinks about them, but then to have the guts(!!) to speak about it this openly & unapologetically, not even worried about repercussions??

Shame on you. Despicable beyond belief. https://t.co/C45Mfzm1Nd — Malavika Mohanan (@MalavikaM_) November 18, 2023

क्या था मंसूर अली खान का बयान?

तमिल फिल्म स्टार मंसूर अली खान ने मूवी लियो में काम किया था। उनका इस फिल्म में अदाकारा तृषा कृष्णन के साथ कोई सीन नहीं था। इस फिल्म को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए मंसूर अली खान ने इस बात का दुख भी बयां किया। मंसूर अली खान का ये भी वीडियो भी सामने आया है। जिसमें वो तमिल भाषा में तृषा कृष्णन को लेकर बात करते दिख रहे हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो इस वीडियो में फिल्म स्टार मंसूर अली खान ने कहा, 'जब मुझे पता चला कि मैं तृषा के साथ काम करने वाला हूं। मुझे लगा कि मूवी में कोई बेडरूम सीन होगा। मुझे लगा कि मैं उन्हें बेडरूम में लेकर जाउंगा। जैसा मैंने कई फिल्मों में दूसरी अभिनेत्रियों संग किया है। मैंने बहुत सारे रेप सीन किए हैं और ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन इन लोगों ने मुझे कश्मीर में शूटिंग के वक्त तृषा को देखने तक नहीं दिया।' मंसूर अली खान का ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसकी लोग भी जमकर निंदा कर रहे हैं। Also Read - Nayanthara के जबड़े से Trisha Krishnan ने निकाली तमिल सुपरस्टार की ये धांसू फिल्म, साउथ सिनेमा में मची हलचल