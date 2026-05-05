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तृषा कृष्णन ने 22 साल पहले खुद के सीएम बनने की कही थी बात, थलापति विजय को जीत मिलते ही वायरल हो रहा ये वीडियो

Trisha Krishnan Video: तृषा कृष्णन का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह सीएम बनने की इच्छा जाहिर कर रही है. थलापति विजय की जीत के बीच इस वीडियो की काफी चर्चा हो रही है.

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By: Shashikant Mishra | Published: May 5, 2026 11:59 PM IST
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साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार थलापति विजय (Thalapathy Vijay) ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है. उनकी पार्टी टीवीके ने 234 विधानसभा सीटों में से 108 सीट पर जीत हासिल की है. थलापति विजय का राज्य का मुख्यमंत्री बनना तय है. लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है. टीवीके पास 108 विधायक हैं और उनको 10 विधायकों की जरूरत है. इसी बीच थलापति विजय की कथित गर्लफ्रेंड तृषा कृष्णन (Trisha Krishnan) का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जता रही है. थलापति विजय की जीत के बीच तृषा कृष्णन के वीडियो की काफी चर्चा हो रही है.

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तृषा कृष्णन के 2004 के इंटरव्यू की क्लिप वायरल

एक्ट्रेस तृषा कृष्णन ने साल 2004 में एक इंटरव्यू दिया था. इसकी एक क्लिप तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. ये उस समय सामने आई है जब अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय ने तमिलनाडु विधानसभा में जबरदस्त जीत हासिल की है. इस वीडियो में तृषा कृष्णन देखा जा सकता है कि उसे पूछा गया कि उन्होंने भविष्य को लेकर क्या सोचा है. इस पर एक्ट्रेस कहती हैं, 'मैं तमिलनाडु की सीएम बनना चाहती हूं. सच कर रही हैं. देखना, अगले 10 साल में ये सपना पूरा कर लूंगी.' उनसे सवाल किया गया कि सीएम बनने के बाद क्या करेंगी? इस पर उन्होंने कहा, 'पहले मुझे वोट देकर चुनो, फिर बताऊंगी.' तृषा कृष्णन के इस 22 साल पुराना वीडियो की काफी चर्चा हो रही है.

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तृषा कृष्णन के बर्थडे पर थलापति विजय ने हासिल की जीत

बताते चलें कि 4 मई के तमिलनाडु विधान चुनाव के परिणाम आए और थलापति विजय ने जीत दर्ज की है. दिलचस्प बात ये है कि 4 मई को तृषा कृष्णन का 43वां जन्मदिन था. थलापित विजय की जीत के बाद तृषा कृष्णन ने उनके घर जाकर बधाई दी. गौरतलब है कि थलापति विजय और तृषा कृष्णन की अफेयर की खबरें आती रहती हैं. 51 साल के थलापति विजय शादीशुदा हैं और दो बच्चे के पिता हैं. उन्होंने साल 1999 में अपनी फैन संगीता से शादी की थी. साल 2026 की फरवरी में संगीता ने अपने पति से तलाक लेने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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