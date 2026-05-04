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तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्ति में लीन दिखीं Trisha Krishnan, फैंस बोले- ‘थलापति विजय की जीत के लिए मांगी मन्नत’

Trisha Krishnan: तमिलनाडु चुनाव नतीजों के बीच थलापति विजय की जीत के लिए दुआएं तेज हो गई हैं. रूमर्ड गर्लफ्रेंड तृषा कृष्णन ने तिरुपति मंदिर में दर्शन किए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

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By: Shreya Pandey | Published: May 4, 2026 12:18 PM IST
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तृषा कृष्णन पहुंची तिरुपति बालाजी

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों की घड़ी करीब है और मुख्यमंत्री पद के दावेदार थलापति विजय के लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है. अपनी पार्टी टीवीके (TVK) के साथ पेरंबूर और त्रिचि ईस्ट से चुनावी मैदान में उतरे विजय फिलहाल डीएमके और एआईडीएमके जैसे दिग्गजों को कड़ी टक्कर देते हुए आगे चल रहे हैं.

तृषा कृष्णन पहुंची मंदिर

इस बीच, थलापति विजय की रूमर्ड गर्लफ्रेंड और साउथ क्वीन तृषा कृष्णन का एक वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है. आज तृषा का जन्मदिन भी है और इस खास मौके को उन्होंने भक्ति के रंग में रंगी नजर आईं. तृषा ने अपने सोशल मीडिया पर एक कार ड्राइव का वीडियो शेयर किया, जिसमें तिरुपति और तिरुवल्लूर के बोर्ड साफ नजर आ रहे थे. इसके तुरंत बाद, वह तिरुपति के तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन करती हुई देखी गईं.

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फैंस का मानना है कि तृषा ने अपने जन्मदिन पर न केवल अपने लिए, बल्कि थलापति विजय की राजनीतिक जीत के लिए भी बालाजी के दर पर मन्नत मांगी है.

तृषा कृष्णन का जन्मदिन

साउथ सिनेमा की एवरग्रीन ब्यूटी तृषा कृष्णन ने आज अपना 43वां जन्मदिन बेहद सादगी और आध्यात्मिक अंदाज में मनाया. ग्लैमर्स पार्टियों से दूर, तृषा सुबह-सवेरे भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लेने तिरुपति मंदिर पहुंचीं. उनकी इस सफर की तस्वीरों और वीडियो ने सोशल मीडिया पर फैंस का दिल जीत लिया है.

सादगी ने जीता फैंस का दिल

मंदिर में तृषा बिल्कुल ट्रेडिशनल अवतार में नजर आईं. उन्होंने फूलों के प्रिंट वाला एक साधारण और सुंदर सूट पहना था. सुपरस्टार होने के बावजूद, मंदिर की भारी भीड़ के बीच तृषा बेहद शांत और सहज दिखीं. वायरल वीडियो में वह वहां मौजूद लोगों से मुस्कुराकर बातचीत करती और विनम्रता से हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करती नजर आ रही हैं. उनकी इसी सादगी की नेटिजन्स जमकर तारीफ कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस कर रही ट्रेंड

जैसे ही फैंस को पता चला कि उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस तिरुपति में हैं, वहां मौजूद लोगों ने उन्हें घेर लिया और जन्मदिन की शुभकामनाएं देने लगे. तृषा ने भी बड़े प्यार से सबका शुक्रिया अदा किया. वहीं, इंटरनेट पर भी सुबह से ही #HBDTrisha ट्रेंड कर रहा है. देशभर के फैंस उनके फिल्मी सफर, यादगार सीन और थ्रोबैक वीडियो शेयर कर उन पर प्यार बरसा रहे हैं.

तृषा का यह जन्मदिन केवल उनके लिए ही नहीं, बल्कि थलापति विजय के राजनीतिक भविष्य के लिए भी खास बन गया है. सोशल मीडिया पर लोगों का मानना है कि तृषा मंदिर सिर्फ अपने जन्मदिन के लिए ही नहीं बल्कि विजय की जीत के लिए प्रार्थना करने गईं हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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