सच्ची कहानी और जबरदस्त सस्पेंस, इस साउथ-थ्रिलर ने मचाया तहलका, इस जगह देखें एकदम फ्री...

अगर आप कोई शानदार और बेहतरीन फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको ये फिल्म जरुर देखनी चाहिए. इस फिल्म को जबरदस्त रेटिंग मिली है और इसे आप एकदम फ्री में देख सकते हैं. आइए जानते हैं…

अगर आप बोरियत भरी फिल्मों से ऊब चुके हैं और कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं, जो आपको एक पल हंसाए और दूसरे ही पल हैरान कर दे, तो दक्षिण भारतीय सिनेमा की ये फिल्म आपके लिए बेस्ट है. हम बात कर रहे हैं 'एजेंट साई श्रीनिवासा आत्रेय' (Agent Sai Srinivasa Athreya) की. यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि सस्पेंस, थ्रिल और कॉमेडी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, जिसे देखने के बाद आप इसके क्लाइमैक्स को हफ्तों तक नहीं भूल पाएंगे. यूट्यूब पर 52 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 8.3 की शानदार IMDb रेटिंग वाली यह फिल्म जासूसी पसंद करने वालों के लिए शानदार है.

कैसा है फिल्म का नायक?

इस फिल्म की जान हैं नवीन पोलिशेट्टी, इस फिल्म में वे 'आत्रेय' के किरदार में हैं, जो नेल्लोर का एक छोटा सा जासूस है. वह खुद को बहुत बड़ा तीस मार खां समझता है, लेकिन असलियत में वह एक साधारण सा इंसान है जो छोटे-मोटे केस सुलझाता है. उसका मजाकिया अंदाज और काम करने का अनोखा तरीका आपको शुरू से ही कहानी से जोड़ लेता है.

लावारिस लाश और खराब सिस्टम

कहानी की शुरुआत बहुत ही साधारण ढंग से होती है. आत्रेय रेलवे ट्रैक पर मिलने वाली लावारिस लाशों के पीछे का रहस्य सुलझाने निकलता है. उसे लगता है कि यह कोई छोटा-मोटा क्राइम है, लेकिन जैसे-जैसे वह जांच करता है, उसे धर्म, आस्था और अंधविश्वास की आड़ में चल रहे एक खौफनाक सिंडिकेट का पता चलता है. फिल्म में कोई फालतू गाना या जबरदस्ती का रोमांस नहीं है. फिल्म की सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि इसकी कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है.

क्यों है यह एक मस्ट-वॉच मास्टरपीस?

मात्र 1 करोड़ रुपये के मामूली बजट में बनी इस फिल्म ने 20 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया, इस फिल्म में निर्देशक स्वरूप आरजे ने डार्क थ्रिलर और सिचुएशनल कॉमेडी का ऐसा तालमेल बिठाया है कि फिल्म आपको कहीं भी बोर नहीं करेगी. अगर आप इस वीकेंड कुछ अलग और दिमाग घुमा देने वाला देखना चाहते हैं, तो यह फिल्म अमेजन प्राइम, यूट्यूब और एमएक्स प्लेयर पर हिंदी में उपलब्ध है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

