टीवी एक्टर सिद्धार्थ के निधन से इंडस्ट्री में पसरा मातम, महज 40 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा...

मलयालम टेलीविजन के लोकप्रिय एक्टर सिद्धार्थ वेणुगोपाल का 40 साल की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया. दो साल तक चले लंबे इलाज के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके जाने से साउथ फिल्म इंडस्ट्री और फैंस में गहरा दुख है.

मलयालम टीवी इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. मशहूर एक्टर सिद्धार्थ वेणुगोपाल ने महज 40 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. सिद्धार्थ पिछले दो सालों से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ रहे थे, लेकिन वह जिंदगी की जंग हार गए. उनके निधन से पूरी इंडस्ट्री और फैंस में शोक की लहर है. इस दुखद समाचार के बारे में उनकी करीबी मित्र और दिग्गज एक्ट्रेस सीमा जी नायर ने की, जो उनके इलाज के दौरान उनके साथ रहीं. सीमा ने एक अत्यंत भावुक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हैं. उन्होंने कहा कि वह सिद्धार्थ को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थीं, लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था. अब सिद्धार्थ उस दर्द रहित दुनिया में चले गए हैं, जहां उन्हें और तकलीफ नहीं होगी.

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