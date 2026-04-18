ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • South Gossip
  • टीवी एक्टर सिद्धार्थ के निधन से इंडस्ट्री में पसरा मातम, महज 40 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा...

टीवी एक्टर सिद्धार्थ के निधन से इंडस्ट्री में पसरा मातम, महज 40 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

मलयालम टेलीविजन के लोकप्रिय एक्टर सिद्धार्थ वेणुगोपाल का 40 साल की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया. दो साल तक चले लंबे इलाज के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके जाने से साउथ फिल्म इंडस्ट्री और फैंस में गहरा दुख है.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 18, 2026 9:04 AM IST

टीवी एक्टर सिद्धार्थ के निधन से इंडस्ट्री में पसरा मातम, महज 40 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा
टीवी एक्टर सिद्धार्थ का निधन

मलयालम टीवी इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. मशहूर एक्टर सिद्धार्थ वेणुगोपाल ने महज 40 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. सिद्धार्थ पिछले दो सालों से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ रहे थे, लेकिन वह जिंदगी की जंग हार गए. उनके निधन से पूरी इंडस्ट्री और फैंस में शोक की लहर है. इस दुखद समाचार के बारे में उनकी करीबी मित्र और दिग्गज एक्ट्रेस सीमा जी नायर ने की, जो उनके इलाज के दौरान उनके साथ रहीं. सीमा ने एक अत्यंत भावुक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हैं. उन्होंने कहा कि वह सिद्धार्थ को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थीं, लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था. अब सिद्धार्थ उस दर्द रहित दुनिया में चले गए हैं, जहां उन्हें और तकलीफ नहीं होगी.

Also Read
New Year 2026: क्या विजय देवरकोंडा ने रश्मिका मंदाना संग मनाया नया साल? रोम की तस्वीरों ने बढ़ाई हलचल

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Siddharth Siddharth Death South Gossips