एक्ट्रेस तृषा कृष्णन पर कमेंट करना पड़ा भारी, उदयनिधि स्टालिन पर हुई बड़ी कार्रवाई, घर से गिरफ्तार कर ले गई पुलिस

तमिलनाडु में एक्ट्रेस तृषा को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के मामले में द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मुख्यमंत्री विजय की पार्टी और महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराने के बाद यह कार्रवाई की गई.

तृषा कृष्णन पर कमेंट करना पड़ा भारी

तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों एक सनसनीखेज और बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राजनीतिक पार्टी 'टीवीके' की सख्त शिकायतों और कानूनी शिकंजे के बाद, DMK नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को मंगलवार को पुलिस ने उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया. एक्ट्रेस तृषा कृष्णन को लेकर की गई एक कथित विवादित टिप्पणी के बाद से ही राज्य का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ था, जिसके चलते यह बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिली है.

वायरल वीडियो से शुरू हुआ विवाद

इसकी शुरुआत तंजावुर में आयोजित कावेरी जल विवाद से जुड़े एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई. कावेरी नदी के पानी के मुद्दे पर आयोजित इस रैली को संबोधित करते हुए उदयनिधि स्टालिन राज्य के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और उनकी सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे थे. इसी बीच, भीड़ में से कुछ लोगों ने एक्ट्रेस तृषा कृष्णन के नाम के नारे लगाने शुरू कर दिए.

वायरल वीडियो के अनुसार, जब नारेबाजी लगातार जारी रही, तो उदयनिधि स्टालिन ने मुस्कुराते हुए एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया. उनकी इस बात को सोशल मीडिया पर लंबे समय से एक्टेस तृषा और मुख्यमंत्री विजय के बीच के कथित संबंधों को लेकर चल रही अटकलों और जोड़-तोड़ से जोड़कर देखा जाने लगा. जैसे ही यह बयान इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुआ, विपक्षी दलों और जनता के बीच इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं.

पुलिस-एनसीडब्ल्यू में शिकायत

इस विवादित टिप्पणी के तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री विजय की पार्टी टीवीके ने आक्रामक रुख अपना लिया. टीवीके की तंजावुर केंद्रीय जिला महिला विंग की संयोजक एस. बैरवी ने तंजावुर पूर्व पुलिस थाने में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ औपचारिक रूप से लिखित शिकायत दर्ज कराई. इसके साथ ही पार्टी ने राष्ट्रीय महिला आयोग का भी दरवाजा खटखटाया और उदयनिधि के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की.

टीवीके के विधायक रेवंत चरण ने इस बयान को बेहद आपत्तिजनक और अस्वीकार्य करार देते हुए कहा कि द्रमुक नेता राजनीतिक मर्यादा की सारी हदें पार कर रहे हैं. गिरफ्तारी की सुगबुगाहट तेज होने पर उदयनिधि के आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था, क्योंकि टीवीके कार्यकर्ताओं ने उनके घर का घेराव करने का ऐलान कर दिया था. भारी सुरक्षा घेरे के बीच पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.