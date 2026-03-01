दुबई में फंसे साउथ सुपरस्टार अजित कुमार, मैनेजर ने दिया उनकी स्थिति का अपडेट...

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध (US-Iran conflict) के बीच दुबई भी प्रभावित है. जिसके चलते दुबई में कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं और तमाम लोग वहां फंस गए हैं. सोनल चौहान, ईशा गुप्ता, विष्णु मांचू समेत कई इंडियन सिनेमा के कई स्टार्स दुबई में फंसे हैं. साउथ एक्टर अजित कुमार (Ajith Kumar) इस यूएस और ईरान के तनाव के बीच दुबई में हैं और उनके मैनेजर ने अपडेट दिया है. अजित कुमार चेन्नई लौटने वाले थे लेकिन अचानक से फ्लाइट रद्द होने के चलते उन्हें वहीं रुकना पड़ा है. आइए जानते हैं कि साउथ सुपरस्टार के मैनेजर ने क्या बताया है.
अजित कुमार के मैनेजर ने बताया उनका हाल
साउथ एक्टर अजित कुमार इन दिनों अबू धाबी में अपनी अगली कार रेस की तैयारी कर रहे थे. इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध छिड़ गया और अजित कुमार वहां फंस गए. वह भारत वापस लौटना चाहते थे लेकिन फ्लाइट्स रद्द होने के कारण दुबई में ही रुकना पडा है. अजित कुमार के मैनेजर ने उनकी सुरक्षा को लेकर अपडेट दिया है. एक्टर के मैनेजर ने जूम के साथ बात करते हुए कहा है, अजित कुमार कल निकलने वाले थे लेकिन एयरपोर्ट से लौट आए. वो अब दुबई में सुरक्षित हैं. इसके बाद साउथ एक्टर के तमाम चाहने वाले फैंस ने राहत की सांस ली है. बताते चलें कि अजित कुमार प्रोफेशनल कार रेसर हैं और उन्होंने साल 2025 में 24H दुबई रेस में हिस्सा लिया था और जबरदस्त प्रदर्शन किया था.
दुबई में फंसे इंडियन सिनेमा के ये स्टार्स
गौरतलब है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनल चौहान ने बीते शनिवार को रात को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर बताया था कि वह दुबई में फंस गई हैं. इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत सुरक्षित बुलाने की अपील की थी. इसके बाद ईशा गुप्ता, विष्णु मांचू और अजित कुमार के दुबई में फंसने की बात कही है. फिलहाल, ये स्टार्स सुरक्षित हैं और लोग इनके जल्द भारत लौटने की उम्मीद कर रहे हैं. बताते चलें कि अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान पर हमला किया है और काफी नुकसान पहुंचान है. वहीं, ईरान ने भी पलटवार किया है और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकानों पर हमला किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
Subscribe Now
Enroll for our free updates