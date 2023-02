Taraka Ratna Last Rites : साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक दिन पहले यानी रविवार को बुरी खबर सामने आई कि एक्टर तारक रत्न (Taraka Ratna) का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। इस खबर के बाद इंडस्ट्री में और उनके फैंस के बीच शोक की लहर दौड़ गई। 39 साल के तारक रत्न के दुनिया से अलविदा कहने उनके परिवार के सदस्यों और उनके चाहने वालों को गहरा सदमा लगा है। तारक रत्न एक्टर होने के साथ ही राजनेता था और वह तेलुगू देशम पार्टी से जुड़े हुए थे। वह साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के चचेरे भाई थे। तारक रत्न का अंतिम संस्कार सोमवार की शाम को किया जाएगा। इससे पहले तमाम साउथ के स्टार उनके घर पहुंचे हैं। ये सभी स्टार्स तारक रत्न और जूनियर एनटीआर की फैमिली के दुख में शामिल हुए। Also Read - हार्ट अटैक से गई इन साउथ सितारों की जान, लिस्ट देखकर टूटेगा फैंस का कलेजा

तारक रत्न का अस्पताल में निधन होने के बाद उनके पार्थिव शरीर को घर लाया गया। तारक रत्न के अंतिम दर्शन करने के लिए वेंकटेश दग्गुबाती, नंदमुरी बालकृष्ण, जूनियर एनटीआर सहित तमाम साउथ स्टार्स सोमवार को उनके घर पहुंचे। तारक रत्न का सोमवार की शाम को अतिंम संस्कार किया जाएगा। तारक रत्न के निधन के दिन चिरंजीवी उनके घर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। घर बताया जा रहा है कि तारक रत्न के निधन की खबर सुनकर उनकी पत्नी आलेख्य रेड्डी बीमार पड़ गईं। उन्होंने बीते कुछ दिनों से कुछ खाया नहीं था। Also Read - Taraka Ratna Death: Jr NTR के चचेरे भाई तारक रत्न का हुआ निधन, 23 दिन बाद हारे जिंदगी की जंग

Kabzaa Hindi Teaser Out: KGF 2 और कांतारा के बाद ये कन्नड़ मूवी हिलाएगी हिंदी बॉक्स ऑफिस, देखें वीडियो

#NBK paid his final respects to #TarakaRatna ? #OmShanti pic.twitter.com/ziwquBJbSQ

NTR & KalyanRam paid their last respects to #TarakaRatna @tarak9999 @NANDAMURIKALYAN #RIPTarakaRatna pic.twitter.com/Dqm26LvstF

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) February 19, 2023