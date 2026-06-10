Bharathiraja Death: दिग्गज फिल्ममेकर और एक्टर भारतीराजा का 84 वर्ष की उम्र में निधन, सिनेमा जगत में पसरा मातम

Bharathiraja Death: डायरेक्टर और बेहतरीन एक्टर भारतीराजा का 84 वर्ष की उम्र में चेन्नई में निधन हो गया. इस खबर से फिल्म इंडस्ट्री में मातम छा गया है.

नहीं रहे डायरेक्टर भारतीराजा

साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. तमिल सिनेमा को एक नई दिशा देने वाले मशहूर फिल्म निर्देशक और एक्टर भारतीराजा अब हमारे बीच नहीं रहे. बुधवार को उम्र संबंधी बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं के चलते 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया. उन्होंने चेन्नई स्थित अपने आवास पर आखिरी सांस ली. उनके जाने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके लाखों फैंस के बीच शोक की लहर दौड़ गई है.

तमिल सिनेमा को दीं नहीं पहचान

भारतीराजा को तमिल सिनेमा के इतिहास के सबसे क्रांतिकारी फिल्ममेकर्स में से एक माना जाता है. कई दशकों लंबे अपने करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर और यादगार फिल्में दीं. उनकी कुछ सबसे मशहूर फिल्मों में '16 वयाथिनिले' (1977), 'किझक्के पोगुम रेल' (1978), 'सिगप्पू रोजक्कल' (1978), 'निझालगल' (1980), 'अलैगल ओइवाथिल्लाई' (1981), 'टिक टिक टिक' (1981), 'ओरु कैधियिन डायरी' (1985), 'मुधल मरियाथै' (1985), और 'किझक्कु चीमयिले' (1993) शामिल हैं.

सुपरस्टार्स के साथ किया काम

अपने शानदार करियर के दौरान भारतीराजा ने तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स जैसे रजनीकांत, कमल हासन और महान अभिनेता शिवाजी गणेशन के साथ काम किया और उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया. बतौर डायरेक्टर उनकी आखिरी फिल्म 'मींदम ओरु मरियाथै' थी, जो साल 2020 में रिलीज हुई थी.

एक्टिंग में भी कमाया खूब नाम

भारतीराजा कैमरे के पीछे ही नहीं, बल्कि कैमरे के आगे भी उतने ही दमदार थे. पिछले कुछ सालों में वे एक बेहतरीन अभिनेता के तौर पर भी काफी एक्टिव रहे. उन्होंने 'आयुथा एझुथु', 'पांडियानाडु', 'ईस्वरन', 'तिरुचित्रम्बलम' और 'महाराजा' जैसी सुपरहिट फिल्मों में लाजवाब काम किया. बड़े पर्दे पर उनकी आखिरी फिल्म निर्देशक थारुन मूर्ति की फिल्म 'थुदारुम' में थी, जिसमें वे सुपरस्टार मोहनलाल और शोभना के साथ नजर आए थे.

परिवार में कौन-कौन है?

अगर उनके परिवार की बात करें, तो भारतीराजा के पीछे उनकी पत्नी चंद्रलीला और बेटी जननी हैं. उनके परिवार के लिए पिछला कुछ समय बेहद कठिन रहा है, क्योंकि साल 2025 में ही उनके बेटे मनोज भारतीराजा का भी निधन हो गया था. मार्च 2025 में 48 साल की उम्र में बेटे मनोज के अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन के बाद भारतीराजा गहरे सदमे में चले गए थे. इस दुखद घटना के बाद से ही उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता चला गया. बेटे के अंतिम संस्कार के समय वे पूरी तरह टूट चुके थे. हाल ही में उनके भाई जयराज पेरियामयथेवर ने भी बताया था कि भारतीराजा इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. उनकी मानसिक स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.