'विजय और तृषा को अब शादी कर लेनी चाहिए', राखी सावंत ने सरेआम एक्टर से कर दी बड़ी डिमांड

साउथ सुपरस्टार थलपति विजय की चुनावी जीत के बीच उनके और तृषा कृष्णन के अफेयर की खबरें फिर से चर्चा में हैं. अब राखी सावंत ने इस पर चुटकी लेते हुए दोनों को शादी करने की सलाह दी है और उनकी पार्टी जॉइन करने की इच्छा जताई है.

राखी सावंत ने दिया ये बयान

साउथ सिनेमा के थलापति विजय इन दिनों अपनी दोहरी जीत का जश्न मना रहे हैं. एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर उनका दबदबा है, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की ऐतिहासिक जीत ने उन्हें राजनीति का नया सिकंदर बना दिया है. लेकिन इस सियासी हलचल के बीच, विजय की निजी जिंदगी और एक्ट्रेस तृषा कृष्णन के साथ उनके कथित अफेयर की खबरों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है. अब इस जलती आग में घी डालने का काम बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने किया है.

शादी कर लो विजय-तृषा

हमेशा अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चा में रहने वाली राखी सावंत ने हाल ही में एक इंटरव्यू में विजय और तृषा के रिश्ते पर मुहर लगाते हुए सबको चौंका दिया. राखी ने कहा, "मुझे लगता है कि विजय और तृषा की जोड़ी बहुत प्यारी है और अब उन्हें शादी के बंधन में बंध जाना चाहिए." राखी यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने तो अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर यह शादी होती है, तो वह मेहंदी की रस्म में जरूर शामिल होंगी.

राखी ने यह भी दावा किया कि वह तृषा को करियर के शुरुआती दिनों से जानती हैं. उन्होंने बताया कि दोनों ने लगभग साथ ही शुरुआत की थी, जिसके बाद तृषा साउथ की टॉप एक्ट्रेस बन गईं और राखी बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने में जुट गईं.

राखी का पॉलिटिकल कनेक्शन

विजय की राजनीतिक सफलता पर बात करते हुए राखी ने उन्हें बधाई दी. उन्होंने कहा कि विजय पहले ऐसे ईसाई नेता हैं, जिन्होंने तमिलनाडु चुनाव में इतनी बड़ी जीत हासिल की है. राखी ने अपनी दबी हुई हसरत जाहिर करते हुए कहा कि उनका सपना विजय के साथ एक गाना करने का था, जो पूरा नहीं हो सका. लेकिन अब वह विजय की राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बनने पर विचार कर रही हैं.

क्यों सुर्खियों में है विजय-तृषा का रिश्ता?

विजय और तृषा की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री हमेशा से सुपरहिट रही है. 'घिल्ली' से लेकर 'लियो' तक, दोनों ने पांच फिल्मों में साथ काम किया है. इनके अफेयर की चर्चाएं साल 2008 में फिल्म 'कुरुवी' के समय शुरू हुई थीं. खबरों की मानें तो विजय के परिवार के दबाव के चलते दोनों ने लंबे समय तक साथ काम नहीं किया, लेकिन 2023 में 'लियो' के साथ इनकी जोड़ी ने फिर से पर्दे पर वापसी की.

तलाक की अर्जी और संगीता के आरोप

इस अफेयर की खबरों को तब और हवा मिली जब विजय की पत्नी संगीता सोरनलिंगम ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी. संगीता ने विजय पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि उन्हें 2021 में विजय के किसी एक्ट्रेस के साथ रिश्ते के बारे में पता चला था. हालांकि संगीता ने किसी का नाम नहीं लिया. हाल ही में चुनाव परिणामों के दिन तृषा का मंदिर जाना और विजय को बधाई देने उनके घर पहुंचना, इस आग को और हवा दे रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.