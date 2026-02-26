ENG हिन्दी
Virosh Wedding: वरमाला की रस्म में रो पड़े विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना? एक दूसरे को देख क्यों छलके आंसू?

Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी के बंधन में बंध गए हैं और दावा है कि कपल अपनी वरमाला रस्म में रो पड़ा था. आइए आपको इसकी वजह बताते हैं.

By: Kavita  |  Published: February 26, 2026 3:00 PM IST

Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Wedding: स्टार कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुके हैं. लंबे समय तक सीक्रेटली एक दूसरे को डेट करने के बाद रश्मिका और विजय ने अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ा लिया है. फैंस के लंबे इंतजार के बीच फाइनली कपल ने शादी कर ली. रश्मिका मिसेज देवरकोंडा बन गई हैं और इस खास मोमेंट के लिए कपल ने उदयपुर के द मेमेंटोस बाय आईटीसी होटल्स को चुना है. कपल की शादी से जुड़ी अब तक कोई भी फोटो सामने नहीं आई है लेकिन वरमाला के एक इमोशनल मोमेंट की जानकारी सामने आई है जिसमें कपल एक दूसरे को देख रो पड़ा.

रो पड़े रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा

रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) ने सुबह तेलुगु रीति रिवाज के अनुसार शादी की. विजय तेलुगु परिवार से ताल्लुक रखते हैं और इसी वजह से कपल ने पहली शादी इसी रीति रिवाज को मानते हुए की. इस शादी के दौरान वरमाला का मौका भी आया, जिसमें कपल काफी इमोशनल हो गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा वरमाला की रस्म के दौरान काफी ज्यादा इमोशनल हो गए. जैसे ही कपल ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे. इस बात में कोई शक नहीं है कि ये आंसू कपल के खुशी वाले थे. दोनों अपनी जिंदगी के नए चैप्टर को शुरू करके काफी खुश हैं और रश्मिका विजय के इस मोमेंट को देख वहां मौजूद परिवार के लोग भी काफी इमोशनल हो गए.

शाम 4 बजे फिर होगी शादी

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा दो रीति रिवाज से शादी करने वाले हैं. सुबह 10 बजकर 10 मिनट पर कपल ने तेलुगु रीति रिवाज से शादी की और अब शाम 4 बजे कपल कोडवा परंपरा के अनुसार ब्याह रचाएगा. बता दें कि रश्मिका कोडवा समुदाय से ताल्लुक रखती हैं और कपल ने दोनों के परिवार और रीति रिवाज को सम्मान देने के लिए इस तरह शादी करने का फैसला किया है.

धीरे धीरे सामने आने लगीं झलकियां

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपने वेडिंग वेन्यू को काफी हाई सिक्योरिटी में रखा है, जिस वजह से पैपराजी को होटल में अंदर घुसने की एंट्री नहीं मिली है और शादी में फोन पर भी रोक लगा दी है. ऐसे में शादी में शामिल होने वाले लोग भी वेडिंग से जुड़ी कोई भी फोटोज शेयर नहीं कर रहे हैं लेकिन शादी होने के बाद धीरे धीरे रश्मिका और विजय से जुड़ी कुछ झलकियां सामने आने लगी हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

