अल्लू अर्जुन के भाई के कोडुक्कू फंक्शन में पहुंचे विजय और रश्मिका, नई जोड़ी ने बिखेरा जलवा...

साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के छोटे भाई की शादी जल्द ही होने वाली है. वहीं शादी से पहले होने वाली रस्मों की शुरुआत हो चुकी है. आपको बता दें कि इस फंक्शन में रश्मिका और विजय भी पहुंचे. जिसके बाद फंक्शन और भी शानदार हो गया है.

साउथ इंडस्ट्री के सबसे प्रतिष्ठित फिल्मी परिवारों में से एक, अल्लू परिवार के घर इन दिनों शहनाइयों की गूंज है. सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के छोटे भाई अल्लू सिरिश आगामी 6 मार्च को नयनिका रेड्डी के साथ सात फेरे लेने जा रहे हैं. शादी की रस्में पूरे ट्रेडिशनल अंदाज में शुरू हो चुकी हैं और आज 'पेल्ली कोडुक्कू' (हल्दी की रस्म) के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. इस पारिवारिक समारोह की सबसे बड़ी हाईलाइट बने विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना. 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने के बाद यह कपल अल्लू अर्जुन के घर के फंक्शन में शामिल होने पहुंचा हुआ है.

श्रीवल्ली और विजय का रॉयल अंदाज

जैसे ही विजय और रश्मिका ने फंक्शन में एंट्री ली, सबकी नजरें उन्हीं पर टिक गईं. रश्मिका ने हरे और सुनहरे रंग की सिल्क साड़ी पहन रखी थी, जिसमें उनकी सादगी और खूबसूरती देखते ही बन रही थी. वहीं विजय सफेद कुर्ते और बेज पैंट के क्लासिक लुक में बेहद हैंडसम लग रहे थे. वहीं, फिल्म 'पुष्पा' के जरिए पूरी दुनिया में छा जाने वाले अल्लू अर्जुन लाल रंग के प्रिंटेड बंदगला सूट में नजर आए. उनके साथ उनकी पत्नी स्नेहा रेड्डी और विजय के भाई आनंद देवरकोंडा ने भी महफिल में चार-चांद लगाए.

Celebrations get special as the new couple joins the bridegroom-to-be festivities ❤️‍?@TheDeverakonda & @iamRashmika grace @AlluSirish’s bridegroom ceremony ✨? pic.twitter.com/aPyf8UZbcr — Team Allu Arjun (@TeamAAOfficial) March 1, 2026

तस्वीरें कह रही हैं दोस्ती की कहानी

अल्लू अर्जुन की टीम द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में इस फिल्मी इंडस्ट्री की गहरी बॉन्डिंग साफ नजर आ रही है. फैंस के लिए यह पल इसलिए भी खास है क्योंकि अल्लू अर्जुन और रश्मिका की केमिस्ट्री 'पुष्पा' फिल्मों में सुपरहिट रही है. अब असल जिंदगी में रश्मिका और विजय को अल्लू परिवार के साथ मुस्कुराते देख फैंस परफेक्ट फ्रेम के कमेंट्स कर रहे हैं. इस पोस्ट के आधिकारिक कैप्शन में भी लिखा गया "नए जोड़े के आने से होने वाले दूल्हे का जश्न और भी यादगार हो गया."

अल्लू स्टूडियो में मचेगी प्री-वेडिंग धूम

अल्लू सिरिश की शादी भले ही एक निजी समारोह हो, लेकिन टॉलीवुड (तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री) के लिए जश्न का एक बड़ा मौका 2 मार्च को आने वाला है. 2 मार्च, 2026 को हैदराबाद के ऐतिहासिक 'अल्लू स्टूडियो' में एक भव्य प्री-वेडिंग पार्टी आयोजित की जाएगी. यह जगह अल्लू परिवार की सिनेमाई विरासत का प्रतीक है, जहां फिल्म इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज जुटेंगे और दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देंगे. साउथ फिल्म इंडस्ट्री के लिए मार्च का यह महीना वाकई बेहद खास रहने वाला है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

