अल्लू अर्जुन के भाई के कोडुक्कू फंक्शन में पहुंचे विजय और रश्मिका, नई जोड़ी ने बिखेरा जलवा

साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के छोटे भाई की शादी जल्द ही होने वाली है. वहीं शादी से पहले होने वाली रस्मों की शुरुआत हो चुकी है. आपको बता दें कि इस फंक्शन में रश्मिका और विजय भी पहुंचे. जिसके बाद फंक्शन और भी शानदार हो गया है.

By: Shreya Pandey  |  Published: March 1, 2026 11:18 PM IST

allu arjun

साउथ इंडस्ट्री के सबसे प्रतिष्ठित फिल्मी परिवारों में से एक, अल्लू परिवार के घर इन दिनों शहनाइयों की गूंज है. सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के छोटे भाई अल्लू सिरिश आगामी 6 मार्च को नयनिका रेड्डी के साथ सात फेरे लेने जा रहे हैं. शादी की रस्में पूरे ट्रेडिशनल अंदाज में शुरू हो चुकी हैं और आज 'पेल्ली कोडुक्कू' (हल्दी की रस्म) के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. इस पारिवारिक समारोह की सबसे बड़ी हाईलाइट बने विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना. 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंधने के बाद यह कपल अल्लू अर्जुन के घर के फंक्शन में शामिल होने पहुंचा हुआ है.

श्रीवल्ली और विजय का रॉयल अंदाज

जैसे ही विजय और रश्मिका ने फंक्शन में एंट्री ली, सबकी नजरें उन्हीं पर टिक गईं. रश्मिका ने हरे और सुनहरे रंग की सिल्क साड़ी पहन रखी थी, जिसमें उनकी सादगी और खूबसूरती देखते ही बन रही थी. वहीं विजय सफेद कुर्ते और बेज पैंट के क्लासिक लुक में बेहद हैंडसम लग रहे थे. वहीं, फिल्म 'पुष्पा' के जरिए पूरी दुनिया में छा जाने वाले अल्लू अर्जुन लाल रंग के प्रिंटेड बंदगला सूट में नजर आए. उनके साथ उनकी पत्नी स्नेहा रेड्डी और विजय के भाई आनंद देवरकोंडा ने भी महफिल में चार-चांद लगाए.

तस्वीरें कह रही हैं दोस्ती की कहानी

अल्लू अर्जुन की टीम द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में इस फिल्मी इंडस्ट्री की गहरी बॉन्डिंग साफ नजर आ रही है. फैंस के लिए यह पल इसलिए भी खास है क्योंकि अल्लू अर्जुन और रश्मिका की केमिस्ट्री 'पुष्पा' फिल्मों में सुपरहिट रही है. अब असल जिंदगी में रश्मिका और विजय को अल्लू परिवार के साथ मुस्कुराते देख फैंस परफेक्ट फ्रेम के कमेंट्स कर रहे हैं. इस पोस्ट के आधिकारिक कैप्शन में भी लिखा गया "नए जोड़े के आने से होने वाले दूल्हे का जश्न और भी यादगार हो गया."

अल्लू स्टूडियो में मचेगी प्री-वेडिंग धूम

अल्लू सिरिश की शादी भले ही एक निजी समारोह हो, लेकिन टॉलीवुड (तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री) के लिए जश्न का एक बड़ा मौका 2 मार्च को आने वाला है. 2 मार्च, 2026 को हैदराबाद के ऐतिहासिक 'अल्लू स्टूडियो' में एक भव्य प्री-वेडिंग पार्टी आयोजित की जाएगी. यह जगह अल्लू परिवार की सिनेमाई विरासत का प्रतीक है, जहां फिल्म इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज जुटेंगे और दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देंगे. साउथ फिल्म इंडस्ट्री के लिए मार्च का यह महीना वाकई बेहद खास रहने वाला है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत
