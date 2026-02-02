ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • South Gossip
  • Vijay Rashmika Love Story: एक फिल्म, दो दिल और 8 साल का सफर... कैसे शुरू हुई थी विजय देवरकोंडा और रश...

Vijay Rashmika Love Story: एक फिल्म, दो दिल और 8 साल का सफर... कैसे शुरू हुई थी विजय देवरकोंडा और रश्मिका की प्रेम कहानी?

Vijay Rashmika Love Story: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा इन दिनों रश्मिका मंदाना संग अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं. इसी बीच दोनों की लव स्टोरी चर्चा में आ गई है. आइए जानते हैं विजय और रश्मिका की मुलाकत कब और कैसे हुई थी.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 2, 2026 6:40 AM IST

Vijay Rashmika Love Story: एक फिल्म, दो दिल और 8 साल का सफर... कैसे शुरू हुई थी विजय देवरकोंडा और रश्मिका की प्रेम कहानी?

Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna Love Story: फिल्मी पर्दे पर अक्सर कई जोड़ियां ऐसी देखने की मिलती हैं, जिनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री इतनी शानदार होती है कि फैंस उनको रियल लाइफ में भी साथ ही देखना चाहते हैं. ऐसा ही कुछ इन दिनों साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) के साथ भी देखने को मिल रहा है. दोनों पिछले काफी दिनों से अपनी शादी की अफवाहों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. सोशल मीडिया पर लगातार ऐसा दावा किया जा रहा है कि, विजय और रश्मिका2 फरवरी को उदयपुर के एक पैलेस में शादी करने वाले हैं, जिसकी तैयारियों भी शुरू हो चुकी हैं. कपल की शादी की अफवाहों के बीच इनक लव स्टोरी के बारे में भी लोग जानने के लिए बेताब हो रहे हैं. तो चलिए जानते हैं दोनों कि मुलाकात कब-कहां और कैसे हुई थी.

कब शुरू हुई थी विजय-रश्मिका की Love Story?

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की लव स्टोरी (Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna Love Story) आज नहीं बल्कि काफी टाइम पहले से ही सुर्खियों में बनी हुई है. हालांकि, दोनों ने हमेशा ही अपने रिश्ते को प्राइवेट रखा है और अभी भी कपल ने अपने रिलेशनशिप की पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं की है. लेकिन अगर रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों की लव स्टोरी साल 2018 में शुरू हुई थी जब दोनों फिल्म 'गीता गोविंदम' के लिए साथ आए थे और यही मूवी थी जो कपल के बीच प्यार का बीज बोने में कामयाब रही थी.

TRENDING NOW

कब और कहां हुई थी विजय-रश्मिका की पहली मुलाकात?

रूमर्स की मानें तो रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) का साल 2017 में रक्षित शेट्टी से ब्रेकअप हुआ था और रक्षित से अलग होने के महज एक महीने बाद ही उन्हें फिल्म 'गीता गोविंदम' का ऑफर मिला, जहां पहली बार उनकी मुलाकात विजय देवरकोंडा से हुई. जानकारी के मुताबिक, ये उनका पहला प्रोफेशनल कोलाबोरेशन था और यही से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़नी शुरू हुई थीं. वहीं जब साल 2018 में ये फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर न सिर्फ ये फिल्म सुपरहिट रही बल्कि दर्शकों के बीच ये विजय और रश्मिका की जोड़ी भी हिट रही और दर्शकों को दोनों की केमिस्ट्री काफी पसंद आई थी.

रिलेशनशिप की अफवाहों को कैसे मिली हवा?

'गीता गोविंदम' के बाद विजय और रश्मिका को कई और फिल्मों में भी साथ देखा गया और फिल्मों की शूटिंग के साथ-साथ दोनों के बीच नजदीकियां और बढ़ती गई और धीरे-धीरे विजय और रश्मिका एक-दूसरे को दिल दे बैठे. हालांकि, इनके रिलेशनशिप की अफवाहों को हवा तब मिली जब साल 2022 में दोनों साथ में वेकेशन पर गए. इसके बाद दोनों की पब्लिक अपीयरेंस भी बढ़ने लगी और बीच में खबर आई की दोनों सगाई कर ली है.

प्राइवेट सेरेमनी में विजय-रश्मिका ने की सगाई?

हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने 3 अक्टूबर 2025 को हैदराबाद में एक प्राइवेट सेरेमनी में सगाई कर ली है, जिसमें सिर्फ कपल के परिवार और कुछ ही लोग शामिल हुए थे. इसके बाद दोनों को कई मौकों पर साथ में स्पॉट किया था. वहीं अब दोनों अपनी शादी की खबरों को लेकर चर्चा में हैं. हालांकि, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा दोनों की ही तरफ से अभी तक न तो सगाई और न ही शादी की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Rashmika Mandanna Rashmika Mandanna Movie Vijay Deverakonda Vijay Deverakonda Movie Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Wedding