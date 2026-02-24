शुरू हुई विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की रस्में! शाही डिनर की इनसाइड तस्वीरें आई सामने, मेन्यू में क्या-क्या था?

ENG हिन्दी
Virosh Wedding: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं. इस शाही शादी के जश्न की शुरुआत के शानदार डिनर से होगा, जिसकी डिटेल्स सामने आई है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 24, 2026 7:51 AM IST

शुरू हुई रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा की शादी की रस्में

Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna Wedding: विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) के फैंस को पिछले काफी महीनों से जिस चीज का इंतजार था वो जल्द ही खत्म होने जा रहा है. बस कुछ ही दिनों में विजय और रश्मिका शादी के बंधन (Vijay Deverakonda and Rashmika Mandanna Wedding) में बंधने वाले हैं. 22 फरवरी 2026 को अपने रिश्ते को ऑफिशियल करने के अगले ही दिन यानी 23 फरवरी 2026, सोमवार को कपल अपने वेडिंग डेस्टिनेशन उदयपुर (Udaipur) पहुंचा, जहां उन्हें स्टाइलिश सूट्स में ट्विनिंग करते हुए देखा गया. वहीं अब खबर है कि, विजय और रश्मिका (Virosh Wedding) की शादी की रस्में शुरू हो गई हैं और इसकी शुरुआत परिवार और करीबी दोस्तों के साथ शाही डिनर से होगी, जिसकी कुछ डिटेल्स सामने आई है.

कब से शुरू होगा शादी का जश्न?

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की रस्में आज यानी 24 फरवरी 2026 दिन मंगलवार से शुरू होने वाली हैं, जो परिवार और करीबी दोस्तों के साथ एक शाही प्री-वेडिंग डिनर पार्टी के साथ हो रही है. न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, कपल अपने इस खास और बड़े दिन से पहले शानदार जश्न मना रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है, 'विजय और रश्मिका अपनी जिंदगी के इस खास दिन की तैयारियों में जुट गए हैं और एक बड़ी पार्टी को ऑर्गनाइज कर रहे हैं. जिसमें जाने-माने शेफ एक साथ मिलकर खास मेन्यू तैयार कर रहे हैं. इस डिनर पार्टी में कपल की फेवरेट डिशेज शामिल होंगी.'

प्राइवेसी का पूरा ध्यान

खबरों के मुताबिक, विजय और रश्मिका अपनी शादी की थीम, कलर और डेकोरेशन जैसी सभी चीजों पर खुद ही नजर बनाए हुए हैं. होटल की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, ताकि शादी की कोई भी फोटो या जानकारी बिना मर्जी के लीक न हो, क्योंकि कपल नहीं चाहता है कि उनके इस खास दिन से पहले वेडिंग से जुड़ी कोई भी तस्वीर या जानकारी लीक हो. बता दें कि, अक्टूबर 2025 में विजय के घर पर एक छोटे से फंक्शन में दोनों की सगाई हुई थी, जिसके बाद से दोनों को अक्सर अंगूठियां पहने देखा गया जा रहा था.

क्या है विजय-रश्मिका की शादी का नाम?

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने रविवार को अपने रिश्ते और शादी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की और बताया कि उनका वेडिंग नेम Virosh है. खास बात ये है कि, ये नाम किसी प्लानर ने नहीं, बल्कि उनके फैंस ने सालों पहले दोनों के नाम को जोड़कर बनाया था, जिसे अब इस कपल ने अपना लिया है और अपनी शादी को यही ऑफिशियल नाम दिया है.

कब होगी विजय-रश्मिका की शादी?

आपको बता दें कि, हमेशा अपने रिश्ते को दुनिया से छुपाकर रखने वाले विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना 26 फरवरी 2026 को उदयपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों में स्थित 'मेमेंटोस बाय आईटीसी होटल्स' में सात फेरे लेंगे.

