ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • South Gossip
  • तो शादी फिक्स? 2026 में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना लेंगे सात फेरे, उदयपुर के इस महल में होगी र...

तो शादी फिक्स? 2026 में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना लेंगे सात फेरे, उदयपुर के इस महल में होगी रॉयल वेडिंग, जानें डेट

Vijay Deverakonda And Rashmika Mandanna Marriage: साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी खास पहचान बनाने वाली रश्मिका मंदाना और साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, आइए आपको बताते हैं, ये खूबसूरत कपल कब और कहां शादी करने जा रहा है?

By: Masummba Chaurasia  |  Published: December 30, 2025 12:45 PM IST

तो शादी फिक्स? 2026 में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना लेंगे सात फेरे, उदयपुर के इस महल में होगी रॉयल वेडिंग, जानें डेट

Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna Wedding: साउथ से फैंस के लिए बड़ी और खुशखबरी सामने आ रही है. लंबे वक्त से रिलेशनशिप की अफवाहों में रहने वाले विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को लेकर अब शादी की चर्चाएं तेज हो गई हैं. खबरों की मानें तो, साल 2026 में यह सुपरहिट जोड़ी हमेशा के लिए एक-दूजे की होने जा रही है. नए साल की शुरुआत में ही कपल की जिंदगी में खुशियों की दस्तक होने वाली है.

Also Read
2026 में बड़ा धमाका करेंगी Rashmika Mandanna? Mysaa की दिखाई पहली झलक, लुक देख कांप जाएगी रूह!

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना 26 फरवरी 2026 को शादी के बंधन में बंध सकते हैं. बताया जा रहा है, कि दोनों की शादी राजस्थान के उदयपुर में एक खूबसूरत हैरिटेज पैलेस में होगी. यही नहीं, शादी से पहले प्री-वेडिंग फंक्शन्स भी उसी शाही अंदाज में किए जाएंगे.

Also Read
पाकिस्तान में खूब देखी जा रही ये इंडियन फिल्म, जानें भारत में मिला था कैसा रिस्पॉन्स?

TRENDING NOW

महल में होगी रॉयल वेडिंग

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कपल ने उदयपुर की एक फेमस हेरिटेज प्रॉपर्टी को फाइनल कर लिया है. शादी को पूरी तरह रॉयल टच देने की तैयारी है, लेकिन इसके बावजूद यह इवेंट बेहद इंटीमेट रहने वाला है. बताया जा रहा है, कि शादी में फैमिली मेंबर्स के अलावा कुछ करीबी रिश्तेदार ही शामिल होंगे.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों अपनी सगाई की तरह ही शादी को भी प्राइवेट रखना चाहते हैं. उनका मानना है, कि यह खास पल वो सिर्फ अपनों संग ही बिताएं. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हो पाया है, कि शादी के बाद इंडस्ट्री के दोस्तों के लिए कोई ग्रैंड रिसेप्शन रखा जाएगा या नहीं.

पहले भी सामने आ चुकी हैं सगाई की खबरें

बता दें, कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को लेकर लंबे समय से डेटिंग की अफवाहें उड़ती रही हैं. अक्टूबर 2025 में दोनों की एंगेजमेंट की खबरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं. माना जाता है कि दोनों ने निजी तरीके से परिवार करीबियों की मौजूदगी में सगाई की थी. हालांकि, अब तक न तो विजय देवरकोंडा और न ही रश्मिका मंदाना ने अपने रिश्ते, सगाई या शादी को लेकर कोई ऑफीशियल अनाउंसमेंट की. इसके बावजूद फैंस की एक्साइटमेंट कम होने का नाम नहीं ले रही.

फैंस को बेसब्री से इंतजार

सोशल मीडिया पर विजय और रश्मिका की शादी को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं. फैंस दोनों को दूल्हा-दुल्हन के रूप में देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं. अब देखना दिलचस्प होगा, कि कपल ये गुड न्यूज को फैंस के साथ कब शेयर करता है. फिलहाल, फैंस दिल थामकर उनकी शादी का इंतजार कर रहे हैं.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Masummba Chaurasia

मासुम्बा चौरसिया
Zee News के 'BollywoodLife (Digital)' की वरिष्ठ उप संपादक हैं.

मासुम्बा चौरसिया एक अनुभवी और विश्लेषणात्मक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. उन्होंने फिल्मों, टीवी शोज, सेलेब्रिटी गॉसिप, फिल्म रिव्यू और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के इन-डेप्थ एनालिसिस में विश...और पढ़ें
Tags Entertainment News Rashmika Mandanna South Gossips South News Vijay Deverakonda