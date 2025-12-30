तो शादी फिक्स? 2026 में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना लेंगे सात फेरे, उदयपुर के इस महल में होगी रॉयल वेडिंग, जानें डेट

Vijay Deverakonda And Rashmika Mandanna Marriage: साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी खास पहचान बनाने वाली रश्मिका मंदाना और साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, आइए आपको बताते हैं, ये खूबसूरत कपल कब और कहां शादी करने जा रहा है?

Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna Wedding: साउथ से फैंस के लिए बड़ी और खुशखबरी सामने आ रही है. लंबे वक्त से रिलेशनशिप की अफवाहों में रहने वाले विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को लेकर अब शादी की चर्चाएं तेज हो गई हैं. खबरों की मानें तो, साल 2026 में यह सुपरहिट जोड़ी हमेशा के लिए एक-दूजे की होने जा रही है. नए साल की शुरुआत में ही कपल की जिंदगी में खुशियों की दस्तक होने वाली है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना 26 फरवरी 2026 को शादी के बंधन में बंध सकते हैं. बताया जा रहा है, कि दोनों की शादी राजस्थान के उदयपुर में एक खूबसूरत हैरिटेज पैलेस में होगी. यही नहीं, शादी से पहले प्री-वेडिंग फंक्शन्स भी उसी शाही अंदाज में किए जाएंगे.

महल में होगी रॉयल वेडिंग

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कपल ने उदयपुर की एक फेमस हेरिटेज प्रॉपर्टी को फाइनल कर लिया है. शादी को पूरी तरह रॉयल टच देने की तैयारी है, लेकिन इसके बावजूद यह इवेंट बेहद इंटीमेट रहने वाला है. बताया जा रहा है, कि शादी में फैमिली मेंबर्स के अलावा कुछ करीबी रिश्तेदार ही शामिल होंगे.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों अपनी सगाई की तरह ही शादी को भी प्राइवेट रखना चाहते हैं. उनका मानना है, कि यह खास पल वो सिर्फ अपनों संग ही बिताएं. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हो पाया है, कि शादी के बाद इंडस्ट्री के दोस्तों के लिए कोई ग्रैंड रिसेप्शन रखा जाएगा या नहीं.

पहले भी सामने आ चुकी हैं सगाई की खबरें

बता दें, कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को लेकर लंबे समय से डेटिंग की अफवाहें उड़ती रही हैं. अक्टूबर 2025 में दोनों की एंगेजमेंट की खबरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं. माना जाता है कि दोनों ने निजी तरीके से परिवार करीबियों की मौजूदगी में सगाई की थी. हालांकि, अब तक न तो विजय देवरकोंडा और न ही रश्मिका मंदाना ने अपने रिश्ते, सगाई या शादी को लेकर कोई ऑफीशियल अनाउंसमेंट की. इसके बावजूद फैंस की एक्साइटमेंट कम होने का नाम नहीं ले रही.

फैंस को बेसब्री से इंतजार

सोशल मीडिया पर विजय और रश्मिका की शादी को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं. फैंस दोनों को दूल्हा-दुल्हन के रूप में देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं. अब देखना दिलचस्प होगा, कि कपल ये गुड न्यूज को फैंस के साथ कब शेयर करता है. फिलहाल, फैंस दिल थामकर उनकी शादी का इंतजार कर रहे हैं.

