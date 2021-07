Vijay Deverakonda ने दी Mahesh Babu को कड़ी चुनौती, पावर लिस्ट 2021 में हासिल किया ये मुकाम

Vijay Deverakonda follows Mahesh Babu in Power List 2021: साउथ फिल्म स्टार विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। वो अपनी पहली पैन इंडिया रिलीज फिल्म लाइगर (Liger) की वजह से काफी सुर्खियों में है। इस फिल्म को लेकर विजय देवरकोंडा के फैंस में भारी क्रेज है। इस बीच फिल्म स्टार विजय देवरकोंडा ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय देवरकोंडा ने पावर लिस्ट 2021 में खास जगह बना ली है। इतना ही नहीं, इस लिस्ट में वो टॉलीवुड सुपरस्टार महेश बाबू (Mahesh Babu) के पीछे हैं। Also Read - Liger First Review: Vijay Deverakonda का स्वैग देख छूटे रामगोपाल वर्मा के पसीने, बोले ‘पिछले 20 सालों में ऐसा....’

हैलो मैगजीन की पावर लिस्ट 2021 में हर बार की तरह महेश बाबू शामिल है। जबकि उनके पीछे विजय देवरकोंडा हैं। दिलचस्प बात ये है कि खुद विजय देवरकोंडा महेश बाबू के डाई हार्ड फैन रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे कॉलेज के दिनों में वो दिलसुखनगर के कोनार्क थियेटर के बाहर घंटों लाइन में खड़े रह कर महेश बाबू की फिल्मों के टिकट लिया करते थे। ऐसे में इस पावर लिस्ट में विजय देवरकोंडा का अपने आइडल के साथ खड़े होना वाकई बड़ी बात है।

इन फिल्मों में बिजी हैं महेश बाबू और विजय देवरकोंडा

फिल्म स्टार महेश बाबू और विजय देवरकोंडा दोनों ही इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर बिजी हैं। विजय देवरकोंडा जहां लाइगर को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं तो वहीं, टॉलीवुड प्रिंस अपनी फिल्म सरकारू वारी पाटा को लेकर बिजी है। इस फिल्म को दुबई में शूट किया जा रहा है। फिल्म में महेश बाबू के साथ साउथ फिल्म अदाकारा कीर्थि सुरेश नजर आने वाली हैं। तो क्या आप महेश बाबू और विजय देवरकोंडा की इन फिल्मों के लिए एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं।