ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • South Gossip
  • बहू बनने से पहले रश्मिका मंदाना के सामने विजय के पेरेंट्स ने रखी थी ये शर्त, Viral Video से खुली पोल...

बहू बनने से पहले रश्मिका मंदाना के सामने विजय के पेरेंट्स ने रखी थी ये शर्त, Viral Video से खुली पोल; सुनकर रह जाएंगे हैरान!

Virosh Wedding: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की खबरों के बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विजय से शादी करने से पहले एक्टर के पेरेंट्स ने रश्मिका एक शर्त रखी थी.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 23, 2026 8:34 PM IST

बहू बनने से पहले रश्मिका मंदाना के सामने विजय के पेरेंट्स ने रखी थी ये शर्त, Viral Video से खुली पोल; सुनकर रह जाएंगे हैरान!
विजय देवरकोंडा के पेरेंट्स को कैसी बहू चाहिए थी?

Virosh Wedding: पैन इंडिया स्टार विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) और नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) पिछले कई महीनों से अपने रिश्ते, सगाई और शादी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. कपल को लेकर एक के बाद एक कई खबरें आ रही थी. हालांकि, फैंस को दोनों के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार था, जो बीते दिन यानी 22 फरवरी को खत्म हुआ. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा (Virosh Wedding) ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया, जिसके बाद अब उनकी शादी से जुड़े अपडेट्स सामने आने लगे. लेकिन इस बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि, विजय से शादी करने के लिए रश्मिका को एक्टर के माता-पिता की एक शर्त माननी पड़ी थी.

विजय की मां को कैसी बहू चाहिए थी?

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी के बीच वायरल हो रहा ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया है. ये वायरल क्लिप साल 2018 में आई फिल्म विजय-रश्मिका स्टारर फिल्म 'गीता गोविंदम' के सक्सेस मीट की है. इस वीडियो में एंकर सुम विजय के माता-पिता उनके बेटे की शादी से जुड़े सवाल पूछती हैं. एंकर ने जब विजय की मां माधवी से पूछती हैं कि, उन्हें कैसी बहू चाहिए, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'बस एक ही शर्त है, जो मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखे, उसे बिना शर्त के प्यार करे. विजय फिल्म इंडस्ट्री में है, तो उसे समझने वाली होनी चाहिए.'

पिता ने कही थी ये बात

वहीं क्लिप में आगे विजय के पिता गोवर्धन राव को कहते हुए सुना गया, 'वो जिससे भी शादी करना चाहता है, करे. मुझे कोई परेशानी या उम्मीद नहीं है. जाति या धर्म से कोई मतलब नहीं...हां, अगर वो भारतीय हो, खासकर साउथ इंडियन, तो मुझे खुशी होगी.' वहीं क्लिप में आगे विजय का एक इंटरव्यू भी देखने को मिला, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि, 'अरेंज मैरिज मेरे लिए नहीं है. मैं लव मैरिज ही करूंगा, लेकिन मेरे माता-पिता को भी लड़की पसंद आनी चाहिए.'

कपल ने किया अपना रिश्ता ऑफिशियल

आपको बता दें कि, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना पिछले काफी लंबे समय से अपनी शादी की खबरों को लेकर चर्चा में थे. हालांकि, दोनों ने सालों से अपने रिश्ते पर चुप्पी साथ रखी थी, लेकिन बीते दिन कपल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए अपना रिश्ता ऑफिशियल किया और अपनी वेडिंग को 'विरोश की शादी' का नाम दिया है. हालांकि, स्टेटमेंट में इससे ज्यादा उन्होंने कोई और जानकारी नहीं दी है. फिलहाल दोनों के फैंस उनकी शादी की खबर से काफी ज्यादा खुश हैं.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Bollywood News Entertainment News Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda Virosh Wedding