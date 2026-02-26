Vijay Deverakonda और Rashmika Mandanna की दूसरी वेडिंग की तैयारियां हुई शुरू, दूल्हे के भाई ने दिखाई पहली झलक

Virosh Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा तेलुगु रीति-रिवाज के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं, वहीं अब कपल दूसरी 'कोडवा' के रीति-रिवाज से शादी के लिए तैयार है, जिसकी पहली झलक दूल्हे के भाई ने दिखाई है.

Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Wedding Photos: विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) 26 फरवरी 2026 की सुबह तेलुगु रीति-रिवाजों के साथ ऑफिशियली पति-पत्नी के बंधन में बंध चुके हैं. वहीं अब कपल अपनी दूसरी शादी यानी 'कोडवा' की परंपरा के अनुसार भी विवाह के बंधन में बंधने के लिए पूरी तरह से तैयार है. 'कोडवा' रिवाज से होने वाली शादी के पहले शादी (Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Wedding) की झलक सामने आई है, जिसे दूल्हे के भाई आनंद देवरकोंडा ने शेयर की है.

दूल्हे के भाई ने दिखाई पहली झलक

विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) के भाई आनंद देवरकोंडा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दूसरी वेडिंग की तैयारियों की झलक दिखाई है. आनंद ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर दो तस्वीरें शेयर की है, जिसमें दूल्हे वालों की तरफ की पूरी टीम नजर आ रही है. पहली फोटो में सभी लोग एक ही ड्रेस कोड क्रीम कलर की ड्रेस में नजर आ रहे हैं. ये तेलुगु शादी के तस्वीर लग रही है.

कोडवा स्टाइल में नजर आई दूल्हे की टीम

वहीं दूसरी पिक्चर में सभी लोग ट्रेडिशनल साउथ स्टाइल में नजर आ रहे हैं. जिसे देखकर लगता है कि, ये 'कोडवा' रिवाज से होने वाली शादी की है. आनंद देवरकोंडा ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कुछ नोट तो नहीं लिखा, लेकिन तस्वीरों के देखकर साफ पता चल रहा है कि, ये तेलुगु और कोडवा रीति-रिवाज की अलग-अलग शादियों के दौरान की है.

दो रीति-रिवाजों से शादी कर रहे हैं विजय-रश्मिका

आपको बता दें कि, 26 फरवरी 2026 को रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा दो अलग-अलग साउथ इंडियन परंपराओं 'तेलुगु' हिंदू रीति-रिवाज (जो विजय की तरफ से) और दूसरा 'कोडवा' कूर्गी परंपरा (जो रश्मिका की तरफ से) से शादी के बंधन में बंधेंगे. कपल सुबह तेलुगु रीति से सात फेरे ले चुका है और अब ये कोडवा रिवाज से शादी के लिए पूरी तरह से तैयार है. फैंस को बस दोनों की ऑफिशियल वेडिंग पिक्चर्स का बेसब्री से इंतजार है.

'तेलुगु' और 'कोडवा' रीति-रिवाज में क्या है अंतर?

तेलुगु हिंदू रीति-रिवाज - विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी 26 फरवरी की सुबह तेलुगु रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हो चुकी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि, तेलुगु और कोडवा में क्या अंतर है? नहीं तो बता दें कि, तेलुगु परंपरा में सगाई (अगर पहने न हुई हो तो), हल्दी, मेहंदी और शादी की मुख्य रस्में शामिल होती हैं.

कोडवा रीति-रिवाज - वहीं कोडवा परंपरा में ट्रेडिशनल साउथ ड्रेस, मंगल स्नान और वालगा बैंड संगत जैसी रस्में शामिल होती है. कोडवा शादियों में बट्टे थडपा यानी दूल्हे के रास्ते को रोकना और कम्बारेक कूटुवा (घर में नहीं बहू का स्वागत) जैसी परंपराएं होती हैं.

