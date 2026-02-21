ENG हिन्दी
शादी से पहले Vijay Deverakonda और Rashmika Mandanna ने किया कुछ ऐसा, बढ़ गई फैंस की धड़कन

Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Video: सोशल मीडिया पर साउथ के जानेमाने कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. इस वीडियो को देखकर आपका दिल भी खुशी के मारे नाचने लग जाएगा.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 21, 2026 1:15 PM IST

Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Video: रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) साउथ के उन कपल्स में से एक हैं जो कि अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत छिपाकर रखते हैं . रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा जल्द ही शादी करने जा रहे हैं. दोनों की शादी का कार्ड भी छप चुका है. हालांकि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अब तक भी फैंस के सामने शादी का जिक्र तक नहीं किया है. वहीं फैंस रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के दूल्हा दुल्हन के लिबास में देखने के लिए मरे जा रहे हैं. इसी बीच रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे देखकर सबको सदमा लग जाएगा. सोशल मीडिया पर रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है. इस वीडियो में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा एक साथ एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं.

क्यों झूम रहे हैं रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के फैंस?

हालांकि फैंस और मीडिया को चकमा देने के लिए रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा चेहरे पर मास्क लगाए नजर आए. इसके अलावा एयरपोर्ट पर रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अलग-अलग पहुंचे थे. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को एयरपोर्ट पर देखकर फैंस के एक बार फिर से कान खड़े हो गए हैं. अब तो फैंस को पक्का यकीन हो गया है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा सच में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. ये वीडियो सामने आने के बाद अब रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के फैंस खुशी के मारे झूम रहे हैं.

कहां होने वाली है रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी?

इस समय हर कोई रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी के बारे में बात कर रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा उदयरपुर के एक शानदारहोट में सात फेरे लेने वाले हैं. अपनी शादी को प्राइवेट रखने के लिए रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने एक फॉरन सिक्योरिटी एजेंसी भी हायर की है. इतना ही नहीं, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने तो अपनी शादी में फोन पर भी बैन लगा दिया है. ऐसे में माना जा रहा है कि साउथ के इस कपल की शादी की तस्वीरें देखने के लिए फैंस को शायद लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.

कब देखने को मिलेगी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की तस्वीरें

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के फैंस ये इंतजार भी आराम से कर लेंगे. फैंस के लिए यही सुकून भरी बात है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी हो रही है जिसका लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

About the Author

Shivani Duksh

