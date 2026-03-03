विजय देवरकोंडा-रश्मिका की जोड़ी ने जीता फैंस का दिल, 44 स्कूलों के बच्चों को स्कॉलरशिप देने का किया ऐलान

26 फरवरी को उदयपुर में शादी करने के बाद विजय देवरकोंडा अपनी पत्नी रश्मिका मंदाना संग अपने पैतृक गांव गए. जहां उन्होंने 44 स्कूलों के बच्चों को एक खास तोहफा दिया है.

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चहेते सितारे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं. उदयपुर के शाही महल में सात फेरे लेने के बाद, यह जोड़ा सुर्खियों में तो है ही, लेकिन अपनी रॉयल शादी से ज्यादा अपनी दरियादिली की वजह से लोगों के दिलों पर राज कर रहा है. विजय ने अपनी शादी की खुशियों को सिर्फ महलों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे अपने पैतृक गांव की मिट्टी और वहां के बच्चों के साथ शेयर किया है.

पैतृक गांव में विजय का तोहफा

शादी के तुरंत बाद विजय और रश्मिका, विजय के पैतृक निवास नगरकुरनूल (तेलंगाना) पहुंचे. वहां अपने गांव वालों के बीच विजय ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं. 'देवरकोंडा चैरिटेबल ट्रस्ट' के जरिए विजय ने इलाके के 44 सरकारी स्कूलों को गोद लेने जैसी पहल की है. उन्होंने कक्षा 9वीं और 10वीं के उन छात्रों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप की घोषणा की है, जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पाते हैं. तेलुगु में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए विजय ने भावुक होकर कहा कि जिस मिट्टी ने उन्हें संवारा है, अब उस कर्ज को उतारने की बारी उनकी है.

मां की आंखों में आ गए आंसू

जब विजय मंच से बच्चों के भविष्य को संवारने का वादा कर रहे थे, तब सामने बैठी उनकी मां माधवी की आंखों में गर्व के आंसू छलक आए. विजय के इस फैसले में उनकी पत्नी रश्मिका मंदाना और भाई आनंद देवरकोंडा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए. विजय ने वादा किया कि वे अब केवल खास मौकों पर नहीं, बल्कि अक्सर अपने गांव आते रहेंगे ताकि अपनी जड़ों से जुड़े रहें.

शादी से रिसेप्शन तक का सफर?

विजय और रश्मिका की शादी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही. 26 फरवरी को उदयपुर में तेलुगु और कोडवा (कुर्ग) रीति-रिवाजों से दोनों ने शादी की. वहीं 2 मार्च को रश्मिका ने थुम्मनपेटा स्थित विजय के पुश्तैनी घर में गृहप्रवेश

किया और सत्यनारायण व्रत की पूजा की. वहीं कल यानी 4 मार्च को हैदराबाद में एक शानदार रिसेप्शन का आयोजन होने जा रहा है. हालांकि इसे प्राइवेट रखा गया है. इस रिसेप्शन से पहले विजय और रश्मिका की टीम ने फैंस के साथ एक खास नोट शेयर किया था. इस नोट में लिखा था कि रिसेप्शन में सिर्फ इनवाइट किए गए लोग ही शामिल होंगे. लेकिन उम्मीद है कि इसमें टॉलीवुड की बड़ी हस्तियां और दिग्गज राजनेता शामिल होंगे.

