Vijay Deverakonda का नई फिल्म में दिखा रौद्र रूप, फर्स्ट लुक देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे! टाइटल और रिलीज डेट से उठा पर्दा

Vijay Deverakonda ने क्रिसमस से पहले अपने फैंस को बेहद खास तोहफा दिया है. एक्टर की अपकमिंग फिल्म का ना सिर्फ टाइटल बल्कि फर्स्ट लुक के साथ इसकी रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया गया है.

Vijay Deverakonda: साउथ फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत करने वाले सुपरस्टार विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) आज पैन इंडिया स्टारडम एंजॉय करते हैं. हालांकि, पिछले कुछ समय से उन्हें फ्लॉप फिल्मों (Vijay Deverakonda Movies) का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब एक बार विजय फिर से सफलताओं के कदम चूमने के लिए तैयार हैं. क्योंकि विजय (Vijay Deverakonda New Movie) एक साथ कई मच अवेटेड फिल्मों पर काम कर रहे हैं, जिसमें से एक के टाइटल, फर्स्ट लुक और रिलीज डेट का भी खुलासा कर दिया गया है.

Vijay Deverakonda के फैंस को बड़ा तोहफा

पिछले काफी समय से विडय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda Upcoming Movie) अपनी कई फिल्मों को लेकर चर्चा में थे. उन्हीं में से एक मूवी 'SVC59' को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, मेकर्स ने क्रिसमस से पहले विजय के फैंस को बड़ा तोहफा देते हुए फिल्म के नाम, फर्स्ट लुक और रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया है.

क्या है Vijay Deverakonda की नई फिल्म का नाम?

मालूम हो कि, विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda Movie) की नई फिल्म 'SVC59' का नाम 'राउडी जनार्धना' (Rowdy Janardhana) है. फैंस लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहे थे, जिसे मेकर्स ने 22 दिसंबर 2025, सोमवार को जाकर खत्म कर दिया. मेकर्स ने फिल्म का टाइटल शेयर करते हुए लिखा, 'उसे देखो, उसे सुनो, नाम याद रखना, राउडी जनार्धना... टाइटल ग्लिम्प्स अब रिलीज हो गया है. एक ऐसी पहचान का जन्म जो झुकने से इनकार करती है.'

किसकी कहानी दिखाती है Rowdy Janardhana?

वहीं अपनी इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का फर्स्ट लुक वियज देवकोंडा ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. फर्स्ट लुक के साथ एक्टर ने कैप्शन में लिखा, 'यह एक घायल आदमी की कहानी है.' वहीं अगर बात करें विजय के लुक तो 'राउडी जनार्धना' में एक्टर एक नए अंदाज में नजर आ रहे हैं. खून में लथपथ विजय देवरकोंडा दुश्मनों को मौत के घाट उतारते नजर आ रहे हैं. उनका यह लुक रूह कंपा देने वाला है, लेकिन 'राउडी जनार्धना' का फर्स्ट लुक फैंस के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट भी बढ़ा रहा है.

कब रिलीज होगी Rowdy Janardhana?

विजय देवरकोंडा की इस फिल्म के टाइटल और लुक के साथ रिलीज डेट का भी खुलासा हुआ है. एक्टर ने पोस्ट में बताया है कि, यह फिल्म दिसंबर 2026 में रिलीज होगी. बता दें कि, 'राउडी जनार्धना' को जाने-माने निर्माता दिल राजू प्रोड्यूस कर रहे हैं. यह एक पैन-इंडिया फिल्म है, जिसमें विजय के साथ कीर्ति सुरेश भी लीड रोल में नजर आएंगी. हालांकि, इस फिल्म का बज बनाने के लिए इसका फर्स्ट लुक ही काफी है.

