साउथ सिनेमा की धड़कन विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) की कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं, जिनमें वो एक अनजान लड़की के साथ बेड पर नजर आ रहे हैं। विजय देवरकोंडा की ये तस्वीरें देख फैंस काफी परेशान हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनके पसंदीदा स्टार की ये फोटोज कहां से वायरल हुई हैं। तस्वीरों को देख तुरंत पता चल रहा है कि इनमें नजर आने वाला लड़का विजय देवरकोंडा नहीं है। किसी ने उनके चेहरे को क्रॉप करके इस लड़के की बॉडी पर लगा दिया है और फेक तस्वीर इंटरनेट पर वायरल करा दी है। विजय देवरकोंडा के चेहरे के साथ यह कारनामा किसने किया है, यह अभी साफ नहीं है। आप विजय की वायरल होती तस्वीरें नीचे देख सकते हैं।

यह पहला मौका नहीं है जब किसी स्टार को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई है। विजय देवरकोंडा से पहले करीना कपूर खान, सोनाक्षी सिन्हा, कटरीना कैफ और काजल अग्रवाल की ऐसी तस्वीरें भी वायरल हो चुकी हैं। विजय देवरकोंडा की ये तस्वीरें वायरल होती देख फैंस ने तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रिपोर्ट कर दी है। उम्मीद है कि जल्द ही इन तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लिया जाएगा।

अगर विजय देवरकोंडा की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वो अर्जुन रेड्डी से देश की धड़कन बन चुके हैं। साउथ के साथ-साथ बॉलीवुड दर्शक भी उनकी फिल्मों के लिए एक्साइटेड नजर आते हैं। विजय देवरकोंडा जल्द ही करण जौहर के बैनर में बन रही लाइगर में नजर आएंगे, जिसकी शूटिंग पूरी हो गई है। इस फिल्म में उनके साथ अनन्या पांडे भी होंगी। अनन्या पांडे और विजय देवरकोंडा की कुछ तस्वीरें शूटिंग सेट से वायरल हुई थीं, जिन्होंने फैंस के उत्साह को बढ़ाने का काम किया था।